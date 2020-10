De sus convocados faltantes, Martino sólo extraña a Hirving Lozano

El seleccionador de México Gerardo 'Tata' Martino dijo este martes que no extraña a ningún futbolista para los encuentros contra Países Bajos y Argelia de los próximos días, con la excepción de Hirving Lozano, descartado por los contagios en el Nápoles italiano, y Carlos Rodríguez, positivo por COVID-19.

“Estoy acá con los jugadores que quería traer”, dijo el técnico, lamentando “las elucubraciones” que se han hecho “sobre lo que hubiese querido”, dijo en la rueda de prensa previa al amistoso contra Países Bajos, que se disputa este miércoles en Amsterdam.

Martino ha llamado como máximo a dos jugadores por club, pero en aquellos equipos en los que se excedió, como con Monterrey y América, les ha dejado incorporarse más tarde a la convocatoria.

Es el caso del portero Hugo González y el volante Carlos Rodríguez, ambos del Monterrey, y el delantero Henry Martin, del América.

“Los equipos han cumplido, más allá de algunas discusiones que se pudieron haber dado en los medios”, zanjó el seleccionador.

Sobre Rodríguez, que se quedó en México, le deseó una pronta recuperación. “Lamentamos que se haya infectado y esperamos que pueda pasar el coronavirus con toda normalidad”, indicó.

Así mismo, celebró haber podido volver a “compartir concentración, entrenamientos y recuperar la dinámica de grupo”, primero contra Guatemala y ahora para una pequeña gira en Países Bajos, tras diez meses de parón obligado por la pandemia.

“Han sido buenos días, hemos trabajado bien desde la semana pasada cuando el primer grupo llegó, y después a medida que se fueron agregando”, el resto de futbolistas en los días posteriores, dijo Martino.

El seleccionador profundizó sobre el relevo generacional en el Tricolor. “Hay cosas que son naturales, no necesariamente son ciclos que se van cerrando, pero sí que van cambiando y se da paso a otros futbolistas”, apuntó.

Destacó los nombres de Jesús Manuel Corona y Raúl Jiménez, los cuales “toman la posta que van dejando los más experimentados, los que ya están muchos más cerca del final”.

No por ello los jugadores más veteranos tienen más complicado hacerse un hueco en el combinado nacional. “Ningún futbolista está vetado y ninguno tiene el lugar asegurado”, advirtió.

“Mas que una cuestión de veteranía, es una cuestión de vigencia. Si uno nota que un jugador está vigente a los 35 años, ¿por qué no convocarlo? Y al mismo tiempo, si uno ve que hay un chico de 18 ó 19 años que puede estar, ¿por qué no convocarlo? Ni la excesiva juventud ni la excesiva veteranía te dejan fuera de la selección”, reflexionó.

Respecto a su rival más inmediato, Países Bajos, explicó que intentará buscar “el protagonismo del juego tratando de no cometer los errores del partido contra Argentina, que fueron muchos”, dijo en referencia al único encuentro que ha perdido (4-0) desde que es seleccionador.

“Intentaremos tener la supremacía, que el juego pase por nosotros y obviamente estaremos dispuestos a pasar momentos de zozobra e incertidumbre porque enfrentamos a un rival con jerarquía”, concluyó.

El seleccionador de la “Naranja mecánica”, Frank de Boer, se estrena en el cargo contra México. Martino dijo que “no espera demasiadas modificaciones” en la manera de jugar de los europeos, aunque sí varias rotaciones debido a que Países Bajos disputa posteriormente dos partidos oficiales correspondientes a la Liga de las Naciones.

Por último, el técnico argentino le quitó hierro a las palabras del defensa neerlandés Virgil van Dijk, quien reconoció este lunes que apenas conocía a futbolistas de la selección mexicana, más allá de Hirving Lozano.

“No me parece trascendental, es algo anecdótico. Si a mí me preguntasen hoy por Japón o Corea del Sur, probablemente no los conozca”, concluyó.