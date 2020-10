Petra Kvitova, emocionada tras vencer a Zhang Shuai

Pasmada en la cancha, Petra Kvitova reaccionó atónita tras haber alcanzado los cuartos de final del Abierto de Francia por primera vez en ocho años tras derrotar ayer 6-2, 6-4 a Zhang Shuai.

Cuando el juez de silla se bajó para confirmar la huella en la tierra batida que había dejado su revés de dos manos, la checa desbordó su emoción. Miró al cielo de París y lanzó besos hacia la pequeña concurrencia en la cancha Philippe Chatrier, la principal del torneo.

"Me emocioné en los últimos dos puntos de mi partido", dijo la séptima cabeza de serie. "Mis recuerdos, recuerdos felices. Aquí fue donde volvó en 2017, cuando entré a la Philippe Chatrier. No podía imaginarme estar en los cuartos de final de este Slam. Me vinieron a la meta todos los recuerdos".

Kvitova abundó por su emotiva reacción. Roland Garros fue donde la dos veces campeona de Wimbledon regresó al circuito hace tres años cuando un individuo entró a su residencia en la República Checa para robarle, sufriendo graves heridas en su mano izquierda.

"Han pasado tantas cosas. Volví a recordarlo todo", dijo. "Toda mi familia, la gente que me ayudó a superar un momento muy difícil".

Y también los nervios que debió controlar para sentenciar la victoria ante la china Zhang.

En el Abierto de Estados Unidos el mes pasado, en la misma instancia, Kvitova desperdició cuatro bolas de partidos en una derrota ante la estadounidense Shelby Rogers.

"Ese fue un partido muy duro. Pese a que jugué tan bien, no pude cerrarlo", dijo. "Había pasado tanto desde la última vez que dejaba escapar un partido con un match point. Sobre todo en un Grand Slam. Fue algo que dolió bastante".

Desde que disputó las semifinales en París hace ocho años, su mejor resultado en el Abierto de Francia había sido la cuarta ronda en el 2015.

"Es un milagro alcanzar la semifinal aquí", dijo. "Realmente contenta de lograrlo, que pueda jugar bien en todas las superficies".

OTROS DUELOS

Su siguiente rival, la alemana Laura Siegemund, quien nunca había superado la segunda ronda en Francia o de la tercera en las otras grandes citas. Siegemund doblegó 7-5, 6-2 a la española Paula Badosa para seguir adelante.

En otro duelo de ayer, Sofia Kenin, cuarta preclasificada, tuvo que venir de atrás para derrotar 2-6, 6-2, 6-1 a la francesa Fiona Ferro.