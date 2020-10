Matan a líder de escolta de Pepe

Medios nacionales y del estado de Zacatecas informaron ayer sobre el asesinato de un jefe de la Policía Estatal de Zacatecas, quien también fungía como jefe de escoltas del famoso cantante Pepe Aguilar.

Por medio del Grupo de Coordinación Local y de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas se informó que el jefe de la policía fue asesinado a balazos la noche del pasado sábado junto con un agente de la Policía Ministerial dentro de un bar llamado "Curandería Santa Madre", en la avenida Arroyo de la Plata, en la ciudad de Zacatecas.

De igual manera se dio a conocer que otro representante de la autoridad y una persona civil resultaron afectados.

Están siendo atendidos en un hospital, se reportan estables. Se ha dado a conocer que los policías tomaban un día de descanso.

Los oficiales abatidos fueron nombrados Alan Josimar "N" y Fernando "N", se presume que además eran primos.

Autoridades estatales y federales están en la búsqueda de los responsables de este acto que conmocionó a la ciudad.

Por otro lado, Pepe Aguilar continúa "su viaje en la maquina del tiempo" por los setenta y recién lanzó otro tema por demás clásico de esa década tan llena de música y talento.

Se trata de Pequeña y frágil, una canción que interpretara el argentino Sabú y que ha vuelto a sonar en una de las mejores voces de habla hispana, logrando así que las generaciones que no conocieron lo que se escuchaba en esos años, puedan disfrutar de esa música y los que lo vivieron, puedan recordar y rememorar.

"El hacer el proyecto Se7en7as se debe a un gusto que me quise dar; tengo una voz que se puede acomodar a prácticamente todos los géneros musicales y esas baladas que cantaron grandes intérpretes merecían volver a ser escuchadas e incluso conocidas por la gente más joven por que vaya que son grandes letras y melodías... aunque son un reto no me quise quedar con ganas de ser yo quien las trajera de nuevo, más por que hoy en día hay una corriente tecnológica muy fuerte con lo que se hace de música y en esos años todo era más puro, algo que de hecho en gran parte quise conservar para este disco... el problema fue seleccionar los temas finales, hay tantas cosas y tantos recuerdos cuando las escucho, que podrían salir no uno, sino varios discos dedicados a los 70's",

Comenta Pepe Aguilar al respecto de sus recientes lanzamientos en un comunicado de prensa.