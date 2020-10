Considera Gutiérrez Müller que 'nadie debe desear quemar vivo a quien piensa diferente'

Horas después de que su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticara al escritor Francisco Martín Moreno al comentar que quemaría vivos a militantes de Morena en el Zócalo, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller consideró que nadie debe desear la muerte, la enfermedad, y que, ni en broma, quemar vivo a quien piensa diferente, por lo que exhortó a que haya más amor.

En su cuenta de Twitter, la también presidenta del consejo asesor de la Coordinación Nacional Memoria Histórica y Cultural de México señaló que los mexicanos debemos de anhelar la paz para el prójimo.

"Nadie debe desear la muerte, la enfermedad, el mal ni la ruina de nadie. Todos deberíamos anhelar la paz para el prójimo y que este Otro se encuentre rodeado de amor de modo que nunca tenga la tentación, ni de broma, de quemar vivo a quien no piensa como él. ¡Más amor, por favor!", escribió.

Ayer por la noche, y luego de que el escrito Francisco Martín Moreno ofreciera disculpas por referir en una metáfora literaria que quemaría vivos a morenistas en el Zócalo, el presidente López Obrador retomó un mensaje emitido en 2017 en sus redes sociales en el que señaló que es "un mal escritor dedicado a explotar la ignorancia y el conservadurismo de la sociedad".

"Ahora que sostiene que nos quemaría a los morenistas uno a uno en el Zócalo, como en la Inquisición, me preocupa no solo por la propagación del odio, sino por el silencio abrumador de los supuestos antifascistas", señaló López Obrador y recordó el fragmento de un poema atribuido a Martin Niemöller.

"Cuando los nazis buscaron a los comunistas me callé porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas me callé porque yo no era socialdemócrata. Cuando buscaron a los católicos / no protesté porque yo no era católico. Cuando me buscaron a mí ya no había nadie que pudiera protestar", escribió el Presidente.

"No me equivoqué en febrero de 2017 cuando Martín Moreno dijo —con la estridencia que lo caracteriza— que no votaría por mí", agregó López Obrador en redes sociales.

A través de redes sociales, el escritor Francisco Martín Moreno compartió su participación completa en un programa de radio y acusó que se difundió una versión "dolosamente editada" de su análisis sobre la desaparición de los fideicomisos públicos, que, dijo, constituye un atentado contra la nación.

Ofreció una disculpa por la metáfora literaria impropia de las redes y sostuvo que se ha opuesto a la violencia y ha defendido también los derechos humanos.

En redes sociales se difundió la parte del análisis en el que el que se escucha decir al historiador:

"Yo por eso propongo, que si se pudiera regresar a la época de la inquisición, yo colgaba a cada uno, no colgaba, quemaba vivo a cada uno de los morenistas en el Zócalo capitalino".

"Quien vote por Morena el año que entra, será también un traidor a la patria, porque si no se duelen tampoco los votantes por lo que está sucediendo en este país y votan por ellos, habrán perdido el derecho a quejarse y serán iguales que ellos, que cada uno de los morenistas", añadió.