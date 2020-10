Inician octubre con más de 300 casos de COVID en Durango

El estado de Durango arrancó el mes de octubre con un importante número de casos confirmados de COVID-19, ya que en los primeros tres días reportó 335 casos positivos y total de 21 muertes, siendo la capital del estado el epicentro de la pandemia en la entidad.

Tan solo este sábado, en su rueda de prensa virtual, el secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, confirmó 110 nuevos casos de COVID-19, llegando a un acumulado de 9,040 en todo el estado y 678 defunciones.

Es la capital donde se concentra el mayor número de casos acumulados y activos. Al corte de ayer, Durango reporta 4,483 casos acumulados, 678 activos y 269 defunciones; seguido por Gómez Palacio, con 2,740 casos acumulados, 118 activos y 261 defunciones; y en tercer sitio Lerdo, que cuenta con un acumulado de 734 casos, 40 defunciones y solo 49 activos.

En los últimos 15 días del mes de septiembre, Durango reportó 1,125 casos de COVID-19, de los cuales en una semana se registró el 68 por ciento, es decir, 765 casos confirmados, así como 61 defunciones.

De acuerdo con el reporte del secretario de Salud, la obesidad ocupa el sitio número 1 de comorbilidades que más complicaciones han ocasionado en los pacientes contagiados, seguido por la hipertensión, tabaquismo y diabetes.

"Todas ellas producen una inflamación en el cuerpo humano y si le sumamos la inflación que produce el virus, ocasiona un caos a nivel sistémico afectando múltiples órganos, por eso es importante el control de ellas para evitar que siga habiendo más problemas en ese sentido", explicó.

También mencionó que estos padecimientos por sí solos producen una alta tasa de mortalidad, "a través de las enfermedades cardiovasculares, como causa número 1 de muerte".

Asimismo, el funcionario estatal dijo que el alto índice contagios se debe a que "la movilidad no para en relación a las festividad, las reuniones, las fiestas, esas no paran y se van a ir incrementando porque no hemos podido entender que la solución la tenemos en nuestras manos, pero no hemos querido mucha población darle solución a este grave problema".