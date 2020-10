Se dispara precio de insumos para tortilla

El sector de la masa y la tortilla vive actualmente una crisis más fuerte en cuestión de precios de la materia prima, que es principalmente el maíz.

"Quisimos hacer en mayo un convenio; teníamos un crédito de 400 millones de pesos a nivel nacional pero no pudimos porque andábamos fuera de tiempo, el precio del maíz andaba en Sinaloa a 3,800 o 4 mil pesos, ahorita va a llegar en unos días más hasta 6 mil pesos la tonelada. Eso provoca el aumento del precio de la tortilla", advirtió Antonio de la Torre, dirigente de los Industriales de la Masa y la Tortilla.

Dijo que si sensibiliza al Gobierno de que tiene que haber un enlace directo entre los productores de maíz y los tortilleros como consumidores, se asegura el precio por un tiempo.

Añadió que en Durango ha ido en aumento la producción de maíz, considerando que entre noviembre y diciembre inicia la cosecha, pero ante la falta de un enlace directo con los productores, éstos se los venden a coyotes, lo mandan a La Laguna o a otros estados del país.

"Cada quien está planteando sus precios, el problema de los incrementos es que si bien es cierto se está trabajando con números rojos, no puede subirle el precio por la competencia desleal que se ha generado siempre", evidenció.

Al ser cuestionado sobre la informalidad en la producción y comercialización de las tortillas, el dirigente del sector señaló que mientras no exista un reglamento municipal aplicable o una Norma Oficial Mexicana (NOM), que en estos momentos está en modificación, esto seguirá proliferando.

"Tuvimos una reunión virtual con el director de Normas, Alfonso Cuati Rojo, de la Secretaría de Economía, que nos manifiesta que por instrucciones del presidente de la República se tiene que apoyar este sector. Es muy bueno porque nosotros le comentábamos de qué sirve un año trabajando con la modificación de la NOM si cuando se da a conocer no se lleva a cabo porque los estados y municipios, como es el tema muy sensible de la tortilla, no le entran", refirió.

Dijo que a raíz de la modificación a la NOM-051, sobre las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas, y la NOM-187, que establece las especificaciones sanitarias que deben cumplir la masa, tortillas, tostadas, harinas preparadas para su elaboración y establecimientos donde se procesan, habrá un reglamento federal con el cual se harán convenios federales y estatales para que no haya pretexto de que se va contra la Ley de Competencia, por lo que el beneficiario será el consumidor final con un producto de calidad y a menor precio porque habrá menos competencia desleal.

Detalló que esta informalidad se da con casos en los que se instalan máquinas tortilleras en cocheras de domicilios, cuyo kilo de tortilla se vende por debajo del costo de producción.

"Aquí en Durango siempre hemos calculado que hay hasta un 30 % de competencia desleal, entregando casa por casa, sin la menor higiene. No se va a restringir el mercado con esta norma, por el contrario se le va a dar mayor certidumbre al consumidor para que adquiera tortilla de calidad para que se dé cuenta de dónde viene ese producto. Porque si mucha de la gente que consume en las tiendas sin ninguna información dónde viene ese producto, se diera cuenta realmente dónde lo producen les aseguro que no volvían a comprar esas tortillas", concluyó.