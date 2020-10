Cenar cereal con leche puede ser malo

El cereal con leche es la opción ideal a la hora del desayuno, sin embargo, algunas personas lo consumen durante la cena sin preguntarse qué tan bueno o malo resulta para la salud, si quieres conocer los beneficios o riesgos de consumir este alimento te lo diremos.

El sitio en inglés Healthline recomienda medir la ingesta de refrigerios de este tipo porque podrían ser comidas extra que no requiere el organismo, pero también explica que esto depende del estilo de vida de cada persona, a lo que apunta que permanecer con hambre hasta la mañana siguiente también puede traer como consecuencia una alimentación sin medida y como resultado un aumento de peso.

Por otro lado, un estudio realizado por investigadores de la Universidad del Estado de Wayne en Detroit, encontró que el consumo de cereales con leche 90 minutos antes de acostarse puede contribuir con el control de peso, siempre y cuando se trate de cereales de grano entero, que pueden reducir la ingesta de calorías durante la cena por la saciedad que provocan.

El sitio CookingLight recomienda no consumir cereales procesados debido a que pueden ser altos en azúcares y bajos en fibra, lo cual no te permitirá conciliar el sueño, toda vez que, insistimos, los cereales más benéficos para la salud son los de grano entero, puesto que aportan un alto nivel de fibra, no tienen azúcares añadidos y brindan otras vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita.

La Fundación Nacional del Sueño en Estados Unidos sugiere evitar las comidas pesadas antes de acostarse, por lo cual da un listado de alimentos que podrían ayudar a dormir mejor, entre los que se encuentra un tazón pequeño de cereal integral con leche, pues dice, este alimento aportará el triptófano, calcio y magnesio de la leche en combinación con los carbohidratos del cereal, y resultará una mezcla perfecta para sentirse somnoliento.

En caso de no tener cereal integral puedes consumir avena, ya que es rica en melatonina, la cual es una sustancia que te ayudará a dormir bien.

Una revisión publicada en la revista especializada de medicina Plos One explica que el consumo de cereales sanos demostró un patrón de dieta saludable, en comparación con la dieta de personas que no consumen este alimento frecuentemente. Algunos nutrientes que encontraron fueron vitaminas A, B6, calcio, ácido fólico, magnesio y zinc.

Si quieres seleccionar el cereal perfecto para tus cenas, el Centro Médico de la Universidad de Pittsburg aconseja comer los cereales que tienen poca cantidad de ingredientes añadidos ya que hará más reconocibles los componentes del producto. También explica que se deben seleccionar aquellos que tienen altos niveles de fibra (3 gramos por ración), y cantidades mínimas de azúcar (menos de 8 gramos por ración).

El sitio LiveStrong coincide en que los cereales más recomendables para la cena deben ser integrales, hechos a base de granos enteros como salvado, germen o trigo triturado.

Así, cuando se te antoje cenar cereal, asegúrate de que éste sea bajo en grasas saturadas y libre de colesterol. Con estas características lograrás consumir una cena sin preocupaciones, y además obtendrás excelentes beneficios.