Gracias a su trabajo en la telenovela Yo soy Betty, le fea, el actor Julio César Herrera, intérprete de "Freddy" en la trama, conoció la fama internacional y supo manejarla; tan es así que jamás lo mareó ni lo atormentó.

"Yo estaba haciendo mucho teatro y pedagogía cuando llegó la oportunidad de esta telenovela, que no cambió mi vida, lo que provocó es que me llegó la fama y la popularidad y entonces tuve que lidiar con esas cosas, pero no me dejé atormentar demasiado con eso y pude hasta hoy seguir mi vida con normalidad.

"Si vienen acá a Bogotá, ustedes me verán sacando la basura, yendo a supermercados de bajo costo o paseando por el centro sin problemas y sin poses. Me gusta ir a las plazas del mercado y comerme un buen huevo. Siempre me enfoqué en seguir mi vida tal cual como venía antes de Betty la fea".

Julio César ofreció una charla exclusiva vía Zoom a El Siglo de Torreón en la que habló de su trabajo como el mensajero de Ecomoda en la telenovela protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Reveló que hubo en tiempo en el que sí quería hacer a un lado a "Freddy" y además reconoció que la comedia mexicana lo ha inspirado bastante en su profesión.

"Qué bueno poder trascender con un personaje como lo hizo Cantinflas y que la gente lo siga a uno reconociendo con un buen personaje. Uno siempre le pide a Dios, a Buda, a quien quieran, encontrarse con un papel con el cual poder mostrar, comunicarse o dialogar y yo me hallé con 'Freddy' y viviré agradecido siempre por haberlo encontrado.

"En 2003 estaba que no sabía dónde poner a 'Freddy', no sabía qué hacer con él, pero eso ya pasó y hoy me siento muy feliz. Lo que me molesta es que hay gente que luego me dice 'Freddy', pero por molestarme".

El nacido en Bogotá reconoció que si el melodrama se hubiera hecho hoy en día habría sido muy señalado por las feministas, ya que, como es sabido, "Betty" (Orozco) recibía muchas ofensas de "Hugo Lombardi" (Julián Arango) y gritos de "don Armando" (Abello).

"Las generaciones actuales se habrían molestado por muchas situaciones de la novela. Cuando hicimos la adaptación en teatro de la novela hicimos variaciones justamente pensando en que estamos en otra época".

El artista agradeció al público la preferencia que le sigue dando a Yo soy Betty, la fea, ya que lleva meses en el Top Ten de Netflix en México y además cuenta con bastante rating en su retransmisión por Azteca 7.

"He sabido que a la novela le sigue yendo muy bien en México. Me llegan muchos mensajes en redes sociales de personas de México. Muy agradecido de que después de 21 años la gente siga viendo la novela".

Comentó el también maestro que entre tierra azteca y Colombia hay una hermandad innegable, sobre todo en la industria del entretenimiento, y confesó que admira bastante a Pedro Infante, Roberto Gómez Bolaños y Mario Moreno "Cantinflas".

"Todo lo que tenemos acá a nivel artístico arrancó con todo lo que llegaba de México; al que quiera negar eso saquémoslo del mundo. Incluso, me atrevo a decir que tenemos mejores mariachis que ustedes".

"Amo la película de Tizoc de Pedro y de María Félix. Si ustedes se fijan, 'Freddy' tiene muchas cosas de "Cantinflas". Fíjense cómo baila y verán, además de otras cosillas que me inspiraron para darle forma al personaje".

Confesó Julio César que la república mexicana le encanta. Ha venido en dos ocasiones y puede decir que ama el mezcal, el tequila y los tacos.

"Me encanta todo lo de México. Todos los días le ponemos picante a nuestras comidas en la casa", puntualizó.