Nada detiene a 'Yiyo' Nájera

Hace 35 años comenzó a escribir su historia en los escenarios. Su carrera se ha labrado tanto en solitario como en grandes agrupaciones laguneras, entre ellas, Chicos de Barrio y Tres Laguna Jazz.

Juan Ángel "Yiyo" Najera le agradece a la vida las bendiciones que le ha dado durante todo ese tiempo, pero también se siente afortunado de recibir tanto cariño del público en sus diversas facetas profesionales.

"He tenido una trayectoria muy satisfactoria, he aprendido mucho a nivel personal y profesional. La carrera me ha dado aciertos, amigos y una gran cantidad de buenas vibras de las personas, por lo que siempre les estaré agradecido.

"En Chicos de Barrio pude realizar la música y los arreglos de la canción de la caricatura de Mucha lucha y gracias a este grupo me presenté en sitios muy importantes de México, la Comarca Lagunera y Estados Unidos. Con mi hermano Tomás, formamos el grupo Tres Laguna Jazz y estuvimos nominados para las Lunas del Auditorio en la categoría de jazz", comentó en referencia a lo más destacable que ha efectuado en sus 35 años en los escenarios.

Nájera visitó El Siglo de Torreón para hablar de una presentación virtual que dará este domingo en la que lo acompañará su grupo Cumbiatons. "Este 4 de octubre a las 9:00 de la noche vamos a celebrar mis primeros 35 años de carrera con un show vía streaming que será transmitido en mis redes sociales y que no tendrá costo alguno para la gente", comentó.

La pandemia no fue impedimento para que Nájera continuara trabajando. Además de grabar temas para él o sus compañeros del medio, se ha desempeñado como maestro en su propia escuela artística y también presentó un programa en redes.

"Con mi escuela y las clases, haciendo producciones musicales y con las regalía de proyectos anteriores hemos sobrevivido en estos meses. Es cuestión de organizarse, planificar y ahorrar.

"Inicié una emisión llamado Charla, música y algo más. Tuve invitados como Inés Ortiz, Carlos Ramos, Iván de Everest y Súper Combo, entre otros. Tuvo mucha aceptación y ya terminamos la primera temporada".

Juan Ángel sigue incansable ya que en estos días alista otros proyectos que esperan sean del gusto del público regional y nacional.

"Estamos preparando un disco para la Sonora de Loreley Cervantes, trabajamos temas de un compositor lagunero llamado Junior Maldonado y además preparo un disco de un proyecto que traigo a dueto con la señorita Daniela Valle".

"Yiyo" comentó entusiasmado que en la Comarca Lagunera hay bastante talento musical, prueba de ello es el triunfo de Fernando Sujo en La Voz Azteca.

"Aquí hay mucho talento, por eso también hice el programa de Charla, música y algo más, para que se testificara el talento que tenemos en estas tierras. A nivel nacional e internacional hay mucha gente que se expresa muy bien de los cantantes y músicos de la Comarca.

"Hay varios grupos de chavos nuevos que estamos ayudando. En mi escuela de música, la mayoría de los alumnos son chavitos, tanto solistas como bandas. En todos los géneros hay muchos artistas muy buenos en nuestras tierras".

Sobre su relación con Dimas Maciel, Susana Ortiz y otros ex integrantes de Chicos de Barrio; "Yiyo" relató que está excelente.

"Con ellos y con todos los exChicos de Barrio me llevó muy bien. Siempre he tratado de llevar una buena amistad con ellos. A final de cuentas, de una manera u otra no dejamos de ser compañeros durante un tiempo".

Una vida en la música

