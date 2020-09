'Serenidad y paciencia', política de AMLO ante manifestaciones como FRENAAA

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ante manifestaciones contra su gobierno, como el plantón que realiza en el Zócalo el Frente Nacional Anti-AMLO (FRENAAA) no habrá represión, se garantizará la libertad de expresión, no caerá en ninguna provocación, y su política será la de "serenidad y paciencia".

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reconoció el trabajo de Claudia Sheinbaum, jefa de la Gobierno de la Ciudad de México por "no caer en provocaciones".

"Quieren mantener los privilegios, quieren seguir robando. Entonces hay que darle la vuelta, hay que evadir el acoso, no hay que caer en la provocación, la gente lo sabe bien, entonces, mi recomendación es que haya manifestaciones pacíficas, no violentas y reconocer el trabajo responsable de la Ciudad, de la jefa de Gobierno, de no caer en provocaciones, porque eso es lo que buscan.

"Imagínense -toco madera- no lo deseo, pero si hay heridos, se les dan de garrotazos, de macanazos a los de FRENAAA se vuelve una nota internacional, es ocho columnas en todos los periódicos de México, no en todos, pero sí en la mayoría, gritarían los locutores, conductores de programas o de noticieros como pregoneros.

"Entonces serenidad y paciencia, no caer en ninguna provocación", agregó el mandatario.