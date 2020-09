Se tienen que cumplir protocolos: Canirac Torreón

El gremio restaurantero pide "mano dura" a las autoridades estatales y municipales en términos del cumplimiento a los protocolos para la prevención del contagio de COVID-19, pues cada fin de semana se agravan las irregularidades, especialmente en lo que toca a los restaurantes bar, pues algunos casi operan como antros.

"Vamos a hacer una solicitud, tanto al Gobierno del Estado como al Municipio, en el sentido de que se tienen que cumplir los protocolos en los que trabajamos. Tenemos un avance muy significativo y no queremos que se pierda por este tipo de irregularidades", dijo Guillermo Martínez Ávila, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Consideró que es necesario que se mantengan las revisiones a los negocios para garantizar el cumplimiento de los protocolos, de lo contrario, indicó que deberán aplicarse sanciones económicas e incluso clausuras a los negocios.

Este fin de semana se hizo un recorrido por El Siglo de Torreón junto a inspectores del Estado y se detectaron espacios donde no se cumplía con las medidas sanitarias, pues había aglomeraciones, los clientes no portaban cubrebocas, no respetaban la sana distancia y se privilegiaba el consumo de alcohol sobre los alimentos, cuando estos fueron compromisos que hicieron los restaurantes bar para que se les permitiera operar, tras permanecer cerrados durante varios meses por la pandemia por COVID-19.

"Se está dando una sobreexplotación del giro y ese no fue el acuerdo, no se supone que se iba a llevar así, entonces vamos a insistir con las autoridades para que se haga cumplir el protocolo y a quienes no deseen sumarse a esto se les tendrá que apercibir, y de ser reincidentes, tener una clausura definitiva", expuso Martínez Ávila.

El dirigente de la Canirac dijo que, de existir un rebrote del virus debido a estos incumplimientos, la situación afectaría a todo el sector, que viene trabajando de la mano de la autoridad desde marzo, cuando inició la contingencia, operando solamente en servicio a domicilio para luego iniciar con una reapertura gradual, que en la actualidad tiene una ocupación permitida del 50 por ciento. "Es una responsabilidad que adquirimos todos los que tenemos negocios", dijo.

50 POR CIENTO de ocupación tienen permitido los restaurantes bar en Torreón.

'Mano dura'

