Interpondrá Tamaulipas recurso contra Federación por Presupuesto 2021

El Gobierno de Tamaulipas interpondrá una Controversia Constitucional contra el Gobierno Federal ante la nula respuesta que se ha tenido en el tema presupuestal, anunció el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Al encabezar una conferencia de prensa, el mandatario estatal destacó que anteriormente se había interpuesto una Controversia en el tema energético, específicamente, en el caso de la energía eléctrica.

"Esto no es el capricho de un gobernador, de un gobierno, simplemente es para exigir y demandar equidad para nuestra gente, para esta tierra que mucho genera y produce al gobierno de la república y que no hay reciprocidad al respecto.

"Lo que no se vale es que le están quitando recursos a los estados altamente productivos y que no regresen un poquito de lo mucho que les damos para poder seguir impulsando el desarrollo, inversión y empleos".

Por ello, explicó, existe la posibilidad de que paralelo a las acciones de diálogo y política, si no se les da otra opción, tendrán que interponer una Controversia Constitucional Parcial.

"Esto ya no puede seguir así, yo no estoy cambiando mi discurso, los invito a que escuchen mi segundo informe de gobierno, dije que íbamos a ir sobre las modificaciones de la Ley de Coordinación Fiscal, ahí lo señalé, que no había equidad del Gobierno Central y no era éste, era el pasado y que no íbamos a permitir que a Tamaulipas le quitaran lo que le correspondía. Sólo que con este gobierno salió peor, no sólo no nos da, sino que nos quita", refirió García Cabeza de Vaca.

El Gobernador expresó además que entablarán denuncias contra aquellas personas que participaron en los bloqueos que se registraron en Matamoros e incluso, que estas demandas, podrían alcanzar a aquellos alcaldes que no garanticen la seguridad de los ciudadanos.

"Se están haciendo las denuncias, se va a llegar hasta las últimas consecuencias contra quien esté involucrado y quién puso en riesgo la seguridad de los habitantes. Yo no estoy engañando a nadie, se los dije en campaña, en mi toma de protesta como Gobernador, todo aquél Gobierno Municipal que coadyuve para garantizar la seguridad de su gente, va a contar con el apoyo del Gobierno del Estado, pero todo aquél que se involucre, se va a actuar legalmente contra ellos, sin excepción de colores, ni de partidos".

Explicó que le corresponde a la Fiscalía del Estado hacer las investigaciones y que se actúe con toda la fuerza del estado porque por nada, ni por nadie, se pondrá en riesgo a los tamaulipecos.

"Espero que los Gobiernos Municipales entiendan bien, que si se vulnera la seguridad, el Gobierno del Estado va a actuar en consecuencia", finalizó.