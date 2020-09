'Estamos libres de COVID-19', anuncia Omar Chaparro

El actor y conductor Omar Chaparro ha pasado días complicados tras haberse contagiado de COVID-19; sin embargo esta mañana ha dado a conocer que ya se encuentra libre del coronavirus, tanto que ya está listo para volver a trabajar.

A través de su cuenta de Twitter dio a conocer que ya está libre de la enfermedad que lo ha acosado desde hace más de una semana, por lo que "nos reincorporamos a trabajar". Además agradeció las muestras de cariño de todos sus fans, quienes desde que se dio a conocer que probablemente estaba contagiado mostraron su solidaridad con él.

"Lo único que les puedo recomendar; usen el tapabocas", agregó el protagonista de cintas como No manches Frida y Como caído del cielo.

Hoy estamos libres de covid y nos reincorporamos a trabajar, gracias por sus muestras de cariño. Lo único que les puedo recomendar; usen el tapabocas. — Omar Chaparro (@OMARCHAPARRO) September 28, 2020

El también animador de programas televisivos como ¿Quién es la máscara? reveló hace poco más de una semana que había dado positivo al SARS-CoV-2, aunque ya estaba mejorando su estado de salud.

Sin embargo el riesgo que representa la enfermedad no fue motivo para enflaquecer su ánimo, pues cuando dio a conocer que estaba enfermo lo hizo de una forma divertida y "arriesgada" montando una motocicleta.

Durante el confinamiento es que Omar Chaparro ha usado sus redes sociales para mandar mensajes y otras actividades para alegrar un poco a sus fans, tal como un en vivo que realizó por su canal de YouTube, en el que interpretó canciones de Pedro Infante.

El intérprete protagonizaría junto a Mauricio Ochmann y Zuria vega la película "¿Y cómo es él?", la cual llegaría a las salas de cine pero que por la crisis del COVID-19 se vio aplazado su estreno.

No obstante el actor de No manches Frida y Como caído del cielo no ha estado ausente de las polémicas en medio de la pandemia, pues en mayo compartió un video en el que junto a Cristian Castro, arriba de un vehículo y en autopista, estaban cantando a todo pulmón. Y aunque en una parte se veían ambos con cubrebocas, en otros no tenían ninguna protección.