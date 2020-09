Estiman deserción de 20 % en la UNAM

De acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 20 por ciento de sus estudiantes está en riesgo de desertar por adversidades por la pandemia y complicaciones tecnológicas.

Expertos también advierten que los menores de edad y las mujeres enfrentan más dificultades.

Tamara Martínez, coordinadora para la Igualdad de Género de la institución, detalló que en el ciclo escolar 2019-2020, se registraban 360 mil 833 estudiantes en esta casa de estudios, de los cuales, 185 mil 721 o el 52 por ciento son mujeres.

De los cuales, 72 mil alumnos están en peligro de desertar por la crisis sanitaria, lo que representa un 20 por ciento de la matrícula estudiantil de preparatoria y licenciatura.

"Ya sea porque tendrán que asumir trabajos domésticos o de cuidado en sus hogares, o tener que contribuir al ingreso familiar", expuso durante el Coloquio "La Universidad y su futuro. Una mirada desde el 2020", organizado por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) y la Secretaría General de la UNAM.

Además, cerca de 44 mil 303 estudiantes tienen limitaciones para conectarse a internet y 23 mil 493 no cuentan con computadora, según datos de la Encuesta de Movilidad de la UNAM, con datos recabados en el ciclo anterior,

Los alumnos de bachillerato son los más afectados. La matrícula de este nivel educativo es de 111 mil 67 estudiantes, pero el 42 por ciento no tienen conectividad a internet; mientras que el 35 por ciento no cuenta concomputadora, y el 20 por ciento no tienen ni internet ni equipo de cómputo.

Aunque más reducidas, también se registran carencias en el nivel licenciatura y posgrados. De los alumnos inscritos en planteles de Ciudad Universitaria, el 33 por ciento no cuenta con internet, mientras que el 10 por ciento ni con internet ni computadora.

La coordinadora para la Igualdad de Género en la UNAM resaltó que estudios a nivel nacional refieren que persisten las desigualdades entre hombres y mujeres, al indicar que mientras el 49 por ciento de ellos tienen acceso a internet, sólo el 38 por ciento de las mujeres pueden tener el servicio.

"Quienes integramos la UNAM debemos encontrar recursos y estrategias que favorezcan procesos donde se priorice el análisis de las fuerzas grupales y se incida en potenciarlas, aboliendo las violencias por razones de género para exterminar las desigualdades y enfrentar los retos que nos pone la nueva realidad", expuso.

"En conjunto resignifiquemos los acontecimientos que hemos vivido en la UNAM últimamente, por ejemplo; los paros y particularmente los paros con motivo de violencia de género, además de la pandemia. Hay que considerar que los estereotipos valores, creencias de que las mujeres estamos para los otros, nos pone en desventaja ante esta modalidad que no de en balde es híbrida y que sólo sean los hombres quienes tendrían la prioridad de su uso".