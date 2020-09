Viven incertidumbre por brote de COVID-19 en Garantías de Torreón

Trabajadores del área de Garantías en el Municipio de Torreón afirman pasar "preocupación e incertidumbre" en las últimas semanas debido a que aseguran que se han registrado al menos cinco contagios de COVID-19 entre personal del lugar, principalmente del área de cajas.

Entrevistados por El Siglo de Torreón y de forma anónima por el temor a sufrir represalias, dos trabajadores indicaron que la oficina de Garantías ha sido "especialmente afectada" por el virus durante la presente pandemia, debido a que se trata de una zona en la que existe constante contacto con la ciudadanía y la propia instalación es una zona cerrada, incluso subterránea.

"Yo tuve síntomas y pues me hice la prueba, salí positivo y estoy seguro que me contagié en la oficina, a otros dos compañeros les pasó igual. Obviamente no se ha detenido el cobro, es una fuente de ingresos muy importante para la administración, lo que sí vemos mal es que desde un inicio pudieron modificar algunas cosas, no sé, estar bajo tierra y en una oficina, por más cuidados tengas pasan estas cosas", señaló "Gustavo", quien fue afectado por el virus.

El empleado admitió que la jefatura de Garantías, la Dirección de Garantías y hasta Salud Municipal, tomaron diversas medidas de prevención del COVID-19 y que han mantenido sin variación, tales como la revisión de todos los ciudadanos en un filtro de revisión, así como de los empleados previo a su jornada, además de que se atiende exclusivamente a quienes traen su cubrebocas puesto de forma adecuada y habiendo tomado la distancia social necesaria.

También se continúa realizando el aseo necesario en escritorios, sillas, marcos de ventanas, pisos y demás áreas de contacto directo con personas, medidas que "desgraciadamente" no han sido suficientes para evitar los mencionados contagios entre el personal.

Una versión similar la ofreció "Karla", quien destacó que en la práctica es "muy complicado" evitar de forma total algún contagio, pues la cantidad de personas que se atienden es alta y constante desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, especialmente los días lunes y viernes, cuando los servicios pueden llegar a duplicarse o hasta triplicarse.

"Somos entre 25 y 30 empleados en dos turnos, obviamente los de la mañana tenemos más riesgo por el contacto que hay con la gente, luego estamos también siendo afectados hasta por el dengue, ahorita ya es más la preocupación e incertidumbre, hay mucho miedo…Lo hemos platicado entre nosotros, antes de que avanzara más la pandemia pudieron haber cambiado la entrega de las garantías a otro lado, no sé, siempre hay opciones, pero ya es tarde, nos pasó y ni modo", informó la trabajadora.

Al respecto, El Siglo de Torreón acudió a la jefatura de Garantías para solicitar una respuesta sobre los presuntos contagios, sin embargo se informó que el encargado no se encontraba disponible. Más tarde se indicó que las atenciones en esa oficina se mantenían bajo protocolos sanitarios y sin modificaciones respecto al servicio de entrega de los documentos y láminas, por lo que la población puede acudir en los horarios habituales y bajo las medidas de prevención del contagio que se han difundido.