Se prepara Municipio para no recibir Fortaseg

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, afirmó que están haciendo los preparativos necesarios para afrontar el próximo 2021 sin los recursos federales del programa Fortaseg, toda vez que la Secretaría de Hacienda ha realizado un presupuesto sin contemplar el fortalecimiento a la seguridad pública de los municipios para el próximo año.

Zermeño indicó que durante los últimos dos años el Gobierno federal ha venido recortando el recurso del Fortaseg para Torreón pese a las necesidades de mejora continua en equipamiento y capacitación de los elementos de seguridad preventiva. Ante dicho panorama la administración municipal ha apostado por aumentar el gasto en ese rubro, de tal forma que se pueda "equilibrar" la situación para el futuro.

"La mala noticia es que no va a haber recursos para Fortaseg que ya nos habían venido disminuyendo de 27, a 21 y 19 millones, este año ya no aparece en el presupuesto de egresos… Con recursos propios, como lo hemos hecho, ahorita que me preguntaban ¿cuánto hemos gastado aquí (DSPM)?, lo hemos gastado el Municipio, aquí no hay inversión ni federal, ni estatal, en lo que toca a recursos de Fortaseg una gran parte se va para el pago de los exámenes de control y confianza", manifestó el alcalde, quien además detalló que solamente en ese rubro se destinaron unos 7 millones de pesos durante este 2020.

Se informó que otra parte del Fortaseg se destina para el pago de becas de los estudiantes de la Academia de la Policía municipal, además de otro recurso mínimo para inversión en equipamiento en uniformes, materiales y hasta armamento en general.

"Aquí compramos uniformes, aquí aumentamos salarios, aquí remodelamos, aquí compramos cámaras de vigilancia, compramos patrullas, etcétera", reiteró Zermeño Infante ayer miércoles.

Fue durante este 2020 que el municipio de Torreón recibió un total de 18 millones 745 mil 327 pesos; en 2019 recibió 19 millones 807 mil 215 pesos; mientras que en 2018 el recurso fue de más de 27 millones de pesos.

Reajuste de presupuesto

