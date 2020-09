Pendiente, resolución entre sindicato y Ayuntamiento de Gómez Palacio

El Sindicato Único de Trabajadores del Municipio pidió este miércoles al Ayuntamiento que cumpla con algunas de las prestaciones del contrato colectivo de trabajo que quedan pendientes, motivo por el cual este día se realizó una manifestación pacífica en la explanada de la Presidencia Municipal. Al respecto, la alcaldesa Marina Vitela Rodríguez dijo que el Municipio sí ha cumplido con la mayor parte de los compromisos y recordó que el Ayuntamiento ha enfrentado una considerable caída de ingresos derivada del impacto negativo por la pandemia.

"De entrada hay libertad de expresión, ellos pueden venir a manifestarse cuántas veces crean que es necesario", dijo la alcaldesa, quien aseguró que su puerta está abierta para el diálogo.

Y es que este miércoles un grupo de agremiados sindicalizados acudieron con pancartas a la Presidencia, liderados por José Manuel Marín Gutiérrez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio.

En mayo de este año se había registrado ya una protesta similar a la de este miércoles por parte del sindicato, y desde entonces han habido pláticas pero no se ha llegado a acuerdos.

El Sindicato argumenta que lo que está pendiente de cumplir son 11 pensiones por 25 años ininterrumpidos de trabajo, 3 incapacidades totales y permanentes, 3 por cesantía, pasar 18 eventuales a base después de haber cumplido con el periodo, 13 recursos pendientes por renuncias o despidos de igual número de personas, otorgar premios de puntualidad desde octubre a la fecha, 10 servicios ópticos, 8 servicios dentales y prestaciones derivadas de días festivos. También solicitan la destitución de Rubén Torres Flores como jefe del Departamento de Parques y Jardines acusando una serie de anomalías

"Nos dieron la prestación de lo del Día del Niño, pero está pendiente lo del primero de mayo, el 10 de mayo, el 8 de agosto, el 15 de julio y el Día del Pensionado. Nosotros sabemos cómo hacer llegar ese recurso a los agremiados", dijo Marín.

La alcaldesa, Marina Vitela, mencionó que las prestaciones del contrato colectivo de trabajo (para los 1,133 agremiados de los cuales 669 son activos) cuesta 279 millones de pesos al año al Ayuntamiento, además del tema de la nómina.

Aseguró que de esas prestaciones se les ha pagado ya la mayor parte y que solo quedan pendientes 81 mil pesos de puntualidad y asistencia, y que es el sindicato quien debe de pasar al Ayuntamiento los nombres de las personas que son beneficiarias de esta prestación.

Dijo que el 20% del personal actualmente está en casa y que son más de 200 personas enfermas por COVID-19. También indicó que el aumento salarial ya se otorgó.

"Estamos tratando con el tema del sindicato, que se busque un mecanismo que permita tener el fondo de pensiones para no desestabilizar las finanzas del Municipio y que estaríamos ocasionando un daño mayor de no ser así, y al final esto es para poder sanear las finanzas del Municipio", dijo la alcaldesa Marina Vitela.

En cuanto a los recursos por días festivos para el sindicato mencionó: "Me parece insensible exigir el tema de las fiestas cuando ya se cayó la recaudación y cuando no hay permisos para hacer eventos con aglutinamientos".

El sindicato acudió al Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado el pasado lunes solicitando su intervención en la resolución del conflicto.

La edil dijo que después de que el sindicato acudió a Durango para recurrir a un trámite jurídico, se debe esperar a la resolución en el Tribunal.

En cuanto a las pensiones aseguró la alcaldesa que ya se han otorgado algunas.

"No se pueden pensionar todos a la vez, será gradualmente, pero las pensiones total y permanente se otorgan a través del Sector Salud y ahí nosotros no tenemos ninguna intervención y quizá ellos quisieran que de un día para otro se pudiera resolver todo al 100% pero no se puede, hay que ir de manera gradual, pero aún así de todas las peticiones la mayor parte ya está cumplida al día de hoy", dijo la alcaldesa Marina Vitela.