Fernando espera hijo con nueva novia

Fernando Carrillo y su novia María Gabriela, una joven 30 años menor que él, están felices porque esperan a su primer hijo en común.

El actor venezolano dio a conocer la noticia a través de redes sociales, donde expresó lo feliz que se siente con la próxima llegada de su segundo hijo.

"Nunca dudes que lo mejor de la vida está aquí HOY y por venir. GRACIAS amor de mi vida Mamá GABY my love @mgdecandido por este hermoso y maravilloso regalo de vida. Nunca olviden que, si lo puedes soñar lo puedes lograr y más con las tres (3) D's : DIOS, Disciplina y Deseo. De acuerdo? Pawwwwwnn!. Como crees que llamaremos a este baby? Será niña o niño? Mañana les diremos. JAMÁS permitan un ápice de odio en sus corazones y recuerden que al odio hay que darle SIEMPRE mucho amor y que IF YOU AINT GOT #haters YOU AINT POPPIN!!", se lee.

La pareja, que lleva poco más de medio año de relación, ha recibido críticas en redes sociales debido a la diferencia de edad entre ellos, sin embargo, eso no ha sido un impedimento para que Fernando y María Gabriela expresen su amor a través de melosos mensajes en Instagram.

La joven ha externado en más de una ocasión lo agradecida que se siente con la vida por haber coincidido con Fernando.

"Feliz de estar a tu lado. De crecer y compartir contigo", comentó.