Actriz acusa a 'Chabelo' de acoso sexual

La actriz y hoy conductora, Alexandra Beffer, de 50 años, acusó a Xavier López “Chabelo" de acoso sexual.

Beffer recordó haber vivido dos incidentes con el exconductor de En Familia con Chabelo durante una plática con la revista TV Notas, en la que contó un poco de su difícil historia de vida que incluye su experiencia al perder la vista.

La conductora prometió revelar más detalles respecto a su oscuro pasado en su próximo programa para YouTube; Anecdotario de una ciega, en la cual asegura haber sido víctima de Xavier López.

La presentadora adelantó a la publicación que cuando ella tenía ocho años de edad, acudió a un centro de convivencia infantil en Chapultepec y se encontró con él. Sin embargo, dicho encuentro no fue agradable.

"No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy grosero conmigo, Me dijo 'Pin… escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin…'", afirmó la conductora.

Años después, Beffer recordó que hizo un casting para un programa de televisión llamado La Cuchufleta, producido por “Chabelo”. En él, Alexandra contó que acudió en compañía de su esposo y de su hijo de tres años, quienes la esperaron en un sitio para visitas.

“En 1995 quise retomar mi carrera y me enteré de que Chabelo estaba haciendo casting para un programa llamado La cuchufleta, y me presenté a las audiciones. En toda mi carrera nunca me ha gustado hablar mal de nadie, nunca lo he hecho; pero tuve una segunda mala experiencia con él, mucho peor que la primera”.

La presentadora aseguró que “Chabelo” se le insinuó a cambio de obtener trabajo en esa nueva emisión: “Me preguntó: '¿Qué tan importante es para ti regresar a la televisión?', y le dije que era muy importante, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él, y me respondió: 'De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire'”.

Beffer explicó que salió de la audición y lloró debido a la indignación que sintió. Aseguró que no le mencionó el incidente a su esposo ni a los medios de comunicación. Añadió que tal vez “Chabelo” ni se acuerda de ella, pero enfatizó que no se trata de una difamación.

"Puede ser que Chabelo se moleste, sé que es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando. Repito, esto me pasó a mí, a Alexandra Beffer, y si el señor se indigna, pues no debió haber actuado así conmigo porque se exponía a que algún día yo lo ventilara”, finalizó la actriz.

Hasta el momento, Xavier López no se ha pronunciado sobre las acusaciones en su contra.