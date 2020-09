Se manifiestan en defensa del agua

Al menos mil productores de este municipio se dieron cita ayer, alrededor de las 13:00 horas, en el Reloj Público de Delicias, con el propósito de manifestarse en lo que denominaron un movimiento por la defensa nacional del agua.

"Aquí vamos a estar aunque nos congelen las cuentas", indicó Salvador Alcantar, líder de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua (AURECH), quien bromeó diciendo que sólo tenía 2 mil 500 pesos en la cuenta que le bloqueó por movimientos sospechosos la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda.

Indicó que lo que buscan los agricultores es diálogo, trabajar en paz y "transparencia en la información de los volúmenes transitados por el Río Bravo".

Exigió que se retire el Ejército Mexicano de las presas y pidió justicia para Yessica Silva, asesinada por la Guardia Nacional.

"No busco honores ni reconocimiento alguno, he tenido miedo muchas veces pero he logrado mantenerme de pie, les pido por favor que no se rindan".

Homero Chávez, agricultor de Delicias, llamó a la defensa del agua, la cual, afirmó, es muy escasa en la región centro-sur, por lo que los ciudadanos de la zona han aprendido a cuidarla como el bien más preciado.

Martín Parga, secretario técnico de la AURECH, demandó "que nos quiten la pistola de la cabeza" y resaltó la falta de empatía de la Federación ante la sequía que atraviesa Chihuahua.

"Si en el centro del país hay un temblor es tragedia nacional, si en una playa turística hay un huracán, es tragedia nacional, pero si aquí estamos a 40 grados, no llueve y no tenemos agua, eso es natural, nos aguantamos".

Entre los asistentes hubo productores de Ojinaga, Delicias, San Francisco de Conchos, Meoqui, Julimes, Camargo, La Cruz, Parral, Coronado, entre otros. Al concluir el evento se trasladaron a La Boquilla para apoyar a quienes se encuentran resguardando la presa desde hace 25 días.