Depresión, suicidio y crisis de la edad, en la serie 'Mediocre'

La guionista Camila Ibarra quería crear una serie en la que se hablara de la salud mental al considerar que es un tema que no se ha tratado lo suficiente en pantalla.

Después de pasar ella misma por un momento difícil en su vida es que decidió sentarse a plasmar en papel parte de su experiencia -añadiéndole ficción- para crear "Mediocre", producción en formato corto que se estrena el próximo 23 de septiembre a las 20:00 horas en simultáneo por MTV y sus cuentas de Youtube y Facebook.

En la historia, la depresión, el suicidio y crisis de la edad son algunas de las preocupaciones que viven los protagonistas que en la trama rondan los 20 años.

"Es una cosa que discutimos mucho con las escritoras a la hora del guión: la situación emocional y mental de los personajes que no dejamos que se vea en pantalla lo suficiente y creo que es momento de romper eso y que todo mundo hable de lo que le está pasando", señala Ibarra.

"Sobre todo ahorita que todos estamos en una crisis y en un momento súper aterrador del mundo y hay gente que está pasando por cosas súper difíciles, creo que esta serie pretende hacer un poco de compañía en ese momento".

Ibarra comparte que ahora valora aprender a pedir ayuda y espera que el público se identifique con los personajes y así pueda entender que pasar por este tipo de situaciones es normal y no tiene nada de malo buscar ayuda y acudir a terapia.

"Mediocre" está protagonizada por Natalia (Ibarra), quien pasa por un intento de suicidio en un momento en que una serie de circunstancias se cruzan: siente un vacío emocional, depresión, tiene el corazón roto y, para colmo, hace una fiesta de cumpleaños a la que nadie va.

En la ficción la acompañan los actores Jorge Caballero, Emilio Cuaik, Tatiana del Real, Zua García y Greta Cervantes.

"Todos nos podemos identificar con lo que suceden estos personajes en la serie y es importante entender que es normal, a todos nos pasa, puedes buscar ayuda, ir a terapia", comenta Emilio, quien interpreta a un enfermero llamado Teodoro que conoce a Natalia en el hospital cuando se intenta suicidar.

Los protagonistas coinciden en que este es el momento perfecto para estrenar la serie que hicieron hace aproximadamente cuatro años, porque por la pandemia todos están pasando por temas de depresión y ansiedad.

"La serie habla de eso, días buenos, malos y ayudarnos entre todos, saber que no estamos solos y que si no tienes amigos tienes familia, si no buscar ayuda de alguna manera o otra porque no eres el único que se siente mal", comenta Greta, cuyo personaje de nombre Paula es una chica que vive de los likes.