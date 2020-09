Al rescate de los 63 mineros

"Una vez que empiecen físicamente el rescate, para lo cual faltan algunos meses, entonces estaremos las familias peticionarias dispuestas a sentarnos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el Gobierno federal para establecer una solución amistosa que abarque mucho más que lo que dice este acuerdo", dijo Cristina Auerbach Benavides, directora de la organización civil Familia Pasta de Conchos

Lo anterior, luego de que el Gobierno federal y las familias de los 63 mineros que permanecen atrapados en la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, firmaron una minuta con ocho acuerdos donde se establece que habrá una reparación del daño colectivo y medidas de no repetición.

Sin embargo, todavía está pendiente realizar el acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, haciendo referencia al séptimo acuerdo que firmaron Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y los familiares de los mineros, pues aseguró que ese no es el acuerdo de solución amistosa, pues este incluye muchas cosas más.

Y es que, según la minuta, el séptimo acuerdo dice: "La Secretaría de Gobernación dará inicio con el proceso de negociación de un Acuerdo de Solución Amistosa, en el cual plasmarán los detalles de la reparación integral antes señalados y previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

Auerbach señaló que el Gobierno federal siempre ha querido esa solución amistosa al igual que Familia Pasta de Conchos, pero con la condición de que inicie con el rescate de los restos de los 63 mineros.

Celebró que las autoridades federales quieran una solución amistosa, porque se podrán poner todos los temas en dicho acuerdo, pues hay temas que no solo corresponden a Pasta de Conchos.

La representante explicó que la CIDH dijo que, además de todos los derechos que se violaron a los mineros de Pasta de Conchos, hay derechos humanos que se han violado con todos los mineros del país, por ejemplo: el derecho a la salud.

"En cualquier región del país donde hay trabajadores dentro de las minas, hay un deterioro en su salud que no se ve compensada con los magros salarios y mucho menos con las jubilaciones que obtienen del Seguro Social cuando llegan a viejos o cumplen su ciclo laboral, porque los registran con un salario menor a lo que realmente reciben", indicó Auerbach.

A inicios de la semana pasada, las familias de los 63 mineros celebraron que finalmente se llegó a un acuerdo firmado, donde la prioridad es el rescate de los cuerpos.

Auerbach dijo que el acuerdo tiene una gran simpatía social luego de semanas de mucha desinformación y de versiones encontradas que envenenaron el ambiente.

"Esto nos va permitir otra vez limpiar un poco y volver encausarnos en lo que las familias han pedido en casi 15 años", detalló.

Lo anterior, refiriéndose al rescate de los restos de los mineros que permanecen en dicho lugar desde la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando se registró una explosión en la Unidad Pasta de Conchos que operaba Grupo México.

Además señaló que están de acuerdo en que sea la Comisión Federal de Electricidad (CFE) la que asuma el tema del rescate de los restos de los mineros, porque tiene las facultades y recursos para iniciarlo y porque también tiene la posibilidad de utilizar el carbón de ese yacimiento.

"Porque no estamos hablando de lugar donde están los restos, si no de los demás yacimientos que eran de Grupo México o son de Grupo México, para sacar carbón de allí, abastecer sus plantas y con eso pagar el rescate. Finalmente lo celebramos, porque de manera directa lo va a pagar Grupo México y era algo que nosotros pedíamos, que no saliera del erario público", explicó Auerbach Benavides.

Este 17 de septiembre se realizó una reunión en cumplimiento de los acuerdos primero y segundo de la minuta de fecha 14 de septiembre de 2020, en la que se hace constar los acuerdos en los que se compromete el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con las víctimas de la tragedia de Pasta de Conchos.

La secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, entregó a Manuel Bartlett, director general de la CFE, el Expediente Único que contiene la información disponible sobre el accidente en la mina Pasta de Conchos de San Juan de Sabinas, para iniciar los trabajos de rescate.

Alcalde recordó que este expediente fue traducido al inglés para que el Grupo Técnico, constituido por un total de 21 expertos, siete mexicanos y catorce extranjeros provenientes de Alemania, Australia, China y Estados Unidos, conocieran la información, y por unanimidad consideraron viable la intención del Gobierno de México de rescatar los cuerpos.

Asimismo, se entregó a la CFE el estudio de ingeniería conceptual que realizó el Servicio Geológico Mexicano, en el que determinó que acceder a la mina sí es posible, que las rampas son consideradas como la mejor alternativa para ingresar al punto donde se localizan la mayoría de cuerpos y que el tiempo estimado de la obra es de cuatro años, como mínimo.

Bartlett Díaz expresó que de manera inmediata continuarán con los trabajos de ingeniería necesarios para iniciar el rescate de los cuerpos de los mineros.

En la reunión también estuvieron presentes Flor de María Harp Iturribarría, directora general del Servicio Geológico Mexicano; Alejandro Salafranca, secretario técnico del Comité para la Reparación y la Justicia en Pasta de Conchos y jefe de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS.

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, informó que el rescate de los mineros podría costar cerca de 75 millones de dólares (alrededor de mil 700 millones de pesos).

"Es aproximadamente el costo que implicaría el rescate. El acuerdo indica que hoy iniciamos y tendrá que ser la CFE la que esté a cargo de la obra y haga el estudio de ingeniería para iniciar puntualmente todos los rescates".

"Todo está totalmente evaluado. Quien hará las labores de rescate será la CFE y habrá un aprovechamiento del carbón que se extraiga para poder financiar la propia labor de búsqueda. Yo creo que hay condiciones para que de tiempo y hacer una labor profesional con especialistas de minería y geología, que estarán a cargo de esta labor", dijo.

La organización Familia Pasta de Conchos se conformó en el año 2006 tras la explosión que se registró la madrugada del 19 de febrero en la mina Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, que se localiza en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila, donde 65 mineros quedaron atrapados.

Solo fueron rescatados los cuerpos de dos de ellos, quedando en el interior de la mina 63 trabajadores.

Desde entonces, Familia Pasta de Conchos ha venido trabajando en toda la región carbonífera del estado de Coahuila, no solo con el reclamo de los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados, sino también denunciando y documentando la problemática que viven los trabajadores mineros y las precarias condiciones laborales a las que se enfrentan.

Derivado del análisis de lo que han documentado, la mencionada organización llevó el caso de Pasta de Conchos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Minuta

El 14 de septiembre de 2020 se firmaron los acuerdos en los que se compromete el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con las víctimas de la tragedia de Pasta de Conchos: as partes acuerdan iniciar de inmediato con el proceso de rescate a través de la Comisión Federal de Electricidad (en adelante CFE). Las familias presentes otorgan el consentimiento para que la CFE, una vez concluido el rescate, extraiga el carbón para su autoabastecimiento. a Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Geológico Nacional, entregarán a la Comisión Federal de Electricidad toda la documentación y los estudios técnicos relacionados con la mina Pasta de Conchos para que la CFE inicie de inmediato con los trabajos de ingeniería de detalles correspondientes. partir de hoy, se inicia el proceso de reparación integral, cl cual incluye la individual y colectiva. l pago de la indemnización para cada uno de los 65 núcleos familiares, se efectuará a través de la Secretaría de Gobernación, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, previo acuerdo de las víctimas. as obras públicas previstas en la reparación integral de tipo colectiva, iniciarán en enero de 2021, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. n homenaje a las víctimas se construirá un Memorial en una parte del predio de la mina de Pasta de Conchos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, territorial y Urbano, espacio que será inviolable. Secretaría de Gobernación dará inicio con el proceso de negociación de un Acuerdo de Solución Amistosa, en el cual plasmarán los detalles de la reparación integral antes señalados y previstos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. l presidente de la República asistirá a Nueva Rosita, Coahuila, el 23 de octubre de 2020, a supervisar los avances del cumplimiento descrito en los puntos señalados arriba. *Leída la presente Minuta en Palacio Nacional, y estando enterados las partes del alcance y contenido de ésta, la firman quienes asistieron a dicha reunión el 14 de septiembre de 2020.