Acceso a medicinas, otro reto del cáncer infantil en México

En el último año, padres de niños con cáncer han tenido que enfrentar diversos episodios de desabasto de medicamentos oncológicos en los hospitales, situación que se ha agudizado con motivo de la pandemia por COVID-19, pues muchos de ellos son de bajos recursos y tienen que hacer grandes sacrificios para costear por su propia cuenta el tratamiento de los menores, que es costoso y que ocasiona un gasto considerable en el bolsillo.

En todo este tiempo y ante la respuesta confusa por parte del Gobierno de México a una enfermedad que anualmente se detecta en 5 mil menores de 10 años de edad en el país, algunas asociaciones civiles han focalizado sus esfuerzos en cubrir las necesidades de los pequeños y aliviar la angustia y el dolor de las familias. Para costear las quimioterapias y otros medicamentos, se sostienen de donativos públicos, privados y sociales además de la venta de alimentos y de otros artículos en beneficio de la salud infantil.

Axel es un pequeño que hace unos días recibió Ifosfamida, un agente quimioterapéutico utilizado para tratar distintos tipos de cáncer que fue donado por un "aliado". Así le llaman en la asociación civil "Salvemos Héroes" de Torreón a las personas que de forma altruista deciden realizar un donativo en especie o económico.

En memoria de su hija Jacqueline, que murió a finales de 2008 a la edad de 10 años y víctima de Osteosarcoma (cáncer de huesos), Argelia Güereca Hernández decidió fundar la asociación civil para salvar a todos los "héroes y heroínas" que día a día enfrentan la batalla contra el cáncer. En la actualidad se dedican a la entrega gratuita de despensas, alimentos, apoyo para cirugías, traslados, estudios especializados y aparatos ortopédicos, además de que realizan al año algunos eventos especiales para motivar el estado anímico de los pequeños, lo que contribuye en su tratamiento.

Además de proporcionar desayuno, comida y cena, también ofrecen hospedaje a las familias que provienen de otros puntos de Coahuila, Chihuahua, Durango y Zacatecas. "A lo largo de este tiempo hemos entregado 30 mil platillos calientes a familiares de nuestros niños, esto ha ido creciendo. Desgraciadamente, conforme pasan los años, las necesidades se han incrementado, eso nos puede mucho porque nuestro trabajo se tiene que duplicar, tenemos que tocar puertas para poder tener el recurso, nosotros sobrevivimos a través de las relaciones que hacen particulares, empresas aunque la mayor recaudación es con nuestros eventos", afirmó.

Mencionó que además del cambio de administración federal, las asociaciones civiles se enfrentan a la pandemia por el COVID-19 que les ha impedido realizar actividades recaudatorias. Sin embargo, "puedo decir que de alguna u otra forma el apoyo no se ha dejado y se ha resuelto, se brinda hospedaje y al interior de la casa ya tenemos atención psicológica de manera permanente, atención tanatológica, fisioterapeuta y de manera externa estamos apoyando con laboratorios, consulta con especialistas, con dentistas, no nos hemos detenido".

Argelia dice que "se puede tapar el sol con un dedo pero la realidad es otra", pues desde septiembre de 2019 a la fecha el desabasto de quimioterapias en las instituciones de salud ha sido permanente, además de que se han topado con la falta de un simple paracetamol en el sistema público de salud y la falta de consultas de manejo odontológico, pues todo se centra en la atención al COVID-19.

"Y el desabasto es general, tenemos niños no solamente de cáncer sino también hay quienes tienen una afección cardiaca y no hay tampoco medicamento", apuntó.

En la actualidad, la asociación civil "Salvemos Héroes" acompaña a 140 niños y niñas de los cuales, un 70 por ciento son atendidos en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón y el resto en el Hospital Infantil Universitario.

"Ese 70 por ciento se ha enfrentado a diferentes etapas del desabasto, no hay una sola mamá que diga 'yo desde que empecé no me ha faltado', nunca hay un protocolo completo. Nosotros estamos de pie, gracias a la sociedad civil, tenemos la fortuna de que mucha gente nos sigue en redes sociales y apenas hacemos la solicitud, si no llega el medicamento donado llega la aportación, son muchos aliados que nos apoyan y es gracias a ellos que hemos podido sacar adelante el tema", aseguró.

En su página de Facebook Salvemos Héroes, la asociación civil ha difundido una serie de actividades en beneficio de la población infantil afectada por el cáncer. Recuerda que el 75 por ciento de los nuevos casos de cáncer se detectan en etapa avanzada y que cada hora y media se detecta un nuevo caso, además de que pasan cuatro horas entre un deceso y otro.

Bajo el lema "Unidos contra el cáncer", se ha extendido la invitación a la ciudadanía para ser "aliada" y participar con donativos de medicamentos oncológicos, de alimentos, despensas y económicos.

Estos últimos en BBVA cuenta: 0115300444 SUC 7711 Clabe: 012078001153004448 Más informes en las instalaciones de la A.C. ubicadas en Citlaltepetl número 828 en la colonia Torreón Jardín, en horario de 9:00 a 15:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Este mes de septiembre y a nivel internacional, se conmemora la concientización del cáncer infantil que abarca diversos tipos como leucemias, tumores y linfomas y que pueden afectar a los más pequeños del hogar. Las autoridades de salud señalan que septiembre, es un mes para expresar apoyo y solidaridad, pero también para crear conciencia de que a toda persona le puede ocurrir en cualquier momento, por lo que hay que estar alertas para detectar los signos y síntomas de sospecha de esta enfermedad, ya que las mayores posibilidades de curación se dan cuando se diagnostica la enfermedad a tiempo, ya que no hay manera de prevenirla antes de que se desarrolle.

En Coahuila, la Secretaría de Salud del estado tiene en tratamiento oncológico a 26 niños y niñas de los cuales, ocho se encuentran en el Hospital del Niño en Saltillo y 18 en el Hospital Infantil Universitario del municipio de Torreón. La dependencia dio a conocer que de marzo a la fecha, solo hay dos leucemias de alto riesgo de menores del sexo masculino originarios de Torreón y Gómez Palacio y que son atendidos en el Hospital Infantil Universitario. Tienen 8 y 9 años de edad, respectivamente.

En septiembre, mes de Concientización del Cáncer Infantil, la Secretaría de Salud en el estado de Durango registra 26 casos nuevos de cáncer entre niñas, niños y adolescentes de la entidad, durante el período de enero a agosto.

De acuerdo con el reporte de la dependencia estatal, se trata de 26 casos de 12 diferentes tipos de cáncer que han afectado a los pequeños.

Hasta el momento, no se ha reportado que alguno de los menores enfermos de algún tipo de cáncer haya enfrentado el virus SARS-CoV-2, causante del COVID-19, a lo largo de la emergencia sanitaria, según informó en su reporte diario el secretario de Salud, Sergio González Romero.

En el balance de los primeros ocho meses del año, los padecimientos registrados entre los menores son: leucemia linfoblástica aguda; leucemia mieloblástica aguda, linfoma, linfoma de Hodgkin, meduloblastoma, neuroblastoma, osteosarcoma, retinoblastoma, síndrome mielodisplásico, tumor de Wilms, leucemia neonatal y sarcoma de Ewing.

De leucemia linfoblástica aguda, la Secretaría de Salud reporta un total de 11 casos; por lo cual, es el tipo de cáncer con el mayor número de pacientes infantiles. A este padecimiento también se le llama leucemia linfocítica aguda. El término "aguda" significa que puede progresar rápidamente y, si no se trata, es potencialmente fatal en pocos meses; mientras que "linfocítico" significa que se origina de las formas tempranas (inmaduras) de los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco. La enfermedad comienza en la médula ósea: la parte blanda del interior de ciertos huesos, donde se forman las nuevas células de la sangre.

El segundo tipo de cáncer del que se tienen más reportes en la entidad es el osteosarcoma, con tres casos reportados en este año. Se trata de un tipo de tumor canceroso óseo muy poco común, que generalmente se presenta en adolescentes. La edad promedio de diagnóstico es de 15 años. Los niños y las niñas tienen una probabilidad similar de desarrollar este tumor hasta finales de la adolescencia, cuando se presenta con mayor frecuencia en los varones. El osteosarcoma también es común en personas de más de 60 años.

De neuroblastoma se registran dos casos, al igual que del síndrome mielodisplásico. El primero puede presentarse en muchas zonas del cuerpo y se desarrolla a partir de tejidos que forman el sistema nervioso simpático. Es decir, la parte del sistema nervioso que controla funciones del organismo, como la frecuencia cardíaca y la presión arterial, la digestión y los niveles de ciertas hormonas.

En tanto que el síndrome mielodisplásico se refiere a un grupo de trastornos relacionados con la incapacidad del cuerpo de producir suficientes células sanguíneas normales. Estas células son producidas por la médula ósea.

Del resto de los tipos de cáncer, se tiene registro de un caso por cada uno de ellos.

Sergio González Romero, secretario de Salud de Durango, informó que las acciones de concientización para la detección de cáncer se mantienen; no solo en niños, sino en toda la población.

"Seguimos haciendo conciencia para la prevención del cáncer, que es otro grave problema que nos enfrentamos como sociedad. Estamos trabajando y no vamos a bajar la guardia para la prevención, en la infancia, de cualquier tipo de patología que pueda estar afectando", señaló el funcionario.

El mes de septiembre se eligió a nivel internacional para expresar apoyo y solidaridad con los pacientes de este tipo de padecimientos; pero también para crear consciencia sobre la posibilidad de que le ocurra a cualquier persona en cualquier momento.

En este sentido, es importante estar alerta para detectar los signos y síntomas sospechosos de cáncer infantil, ya que las mayores posibilidades de curación se dan cuando la enfermedad se diagnostica a tiempo, pues no hay manera de prevenirla antes que se desarrolle.

