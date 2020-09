'Hay tiempo para el Paseo Morelos'

La Secope asegura que se tiene hasta marzo del próximo año para hacer obras en el Parque Morelos que no han podido arrancar por diferencias entre el Estado y el Municipio, de acciones a realizar en la zona.

Rafael Sarmiento Álvarez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (SECOPE), dijo que todavía no han podido avanzar en cuanto al proyecto final de obras en el Parque Morelos.

"No hemos iniciado porque justamente necesitamos ver qué es lo que intenta el Municipio. Somos muy respetuosos de ellos. Estamos tomando en cuenta lo que ellos consideran y si llegamos a un acuerdo se iniciarán los procesos de licitación", dijo Sarmiento Álvarez.

Mencionó que es necesario empatar lo que quiere el Municipio y lo que contempla el proyecto original a cargo del Gobierno del Estado.

También dijo que se cuenta con un plazo hasta marzo del próximo año para ejercer el recurso asignado a través del Fondo Metropolitano de La Laguna por casi 10 millones de pesos para las obras del Parque Morelos.

El pasado 13 de septiembre se cumplieron dos meses del arranque simbólico de la obra anunciada por el Gobierno de Durango en el Parque Morelos, misma que en realidad no pudo empezar ante la falta de concenso con el Gobierno Municipal y con los ciudadanos en cuanto a las prioridades de obra en este espacio público.

El proyecto original de rehabilitación se llevaría 6 meses de ejecución y contemplaba quitar 130 árboles y colocar unas canchas pero tras unas modificaciones hechas por la resistencia de los ciudadanos al proyecto la Secope dijo que quitarían entonces solo 40, para lo cual reducirían las canchas.

La contrapropuesta hecha por el Municipio es que se arregle todo lo que está destruido en el Parque Morelos, que es el sistema de alumbrado público, las áreas adoquinadas, y realizar mejoras a la infraestructura como señalética bancas, botes de basura, áreas verdes colocación de pintura, mejora de la periferia del parque en la cuestión del pavimento y que se definan las áreas para correr o trotar además de instalar un sistema eficiente de riego contemplando el respeto de los árboles existentes y la reforestación.

Hasta el momento no de ha podido establecer un acuerdo.

El punto de controversia es la tala de árboles y las canchas: *Por la posible tala de árboles fue que se otorgó un amparo radicado en el Juzgado V de Distrito en La Laguna bajo el expediente número 422/2020 y fue promovido por Ananda Con Amor A. C. *El amparo no impide que se ejecuten obras en el parque siempre y cuando no se vean afectadas áreas verdes. *La obra sigue en espera de arrancar pese a que existe un contrato asignado a una constructora con el contrato Secope-Fifome-ED-02720. *La propuesta original del Gobierno del Estado implica destinar 5 millones 184 mil 219 pesos de casi 10 millones de pesos que se tienen en total del Fondo Metropolitano 2019 únicamente para construcción de canchas.