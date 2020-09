En muerte por conflicto de Chihuahua se castigará responsables: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en su administración no se aceptan los llamados "daños colaterales" por lo que en la muerte de la señora Jessica Estrella Silva, luego de toma de la presa La Boquilla de Chihuahua donde podrían estar involucrados elementos de la Guardia Nacional, se llegará hasta las últimas consecuencias y se castigará a los responsables.

"Sí se va a castigar a los responsables, ya se terminó la investigación de la Procuraduría del Estado y se remite a la Federación, y he dado instrucciones para que se vaya hasta las últimas consecuencias, todo esto duele mucho".

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que cuando termine la investigación a nivel federal se informara sobre los resultados, porque "nosotros no aceptamos que haya los llamados daños colaterales, no aceptamos eso, para nosotros el sufrimiento de un ser humanos es igual al sufrimiento de todos, esto asunto se va a ir a fondo, y no se va a justificar".

El titular del Ejecutivo dijo que solicitará que la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo y al comandante de la Guardia Nacional, general Luis Rodríguez Bucio, vayan a la mañanera y den un informe general sobre cómo van las denuncias de la señora que perdió la vida y de los daños que se cometieron en la presa.

Desde hace siete días la Guardia Nacional puso a disposición de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua a 17 elementos para esclarecer la muerte de una productora y la agresión con armas de fuego a su pareja, luego de toma de la presa La Boquilla, en el municipio de San Francisco de Conchos.