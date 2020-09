Se complica escenario en San Pedro ante recortes

Ante el recorte presupuestal para el año que entra que anticipa el Gobierno federal, se tendrán que eficientar la recaudación de impuestos, pero no servirá de mucho ya que el municipio de San Pedro no cuenta con industria, por lo que ven un panorama muy complicado.

Así lo manifestó la alcaldesa Patricia Grado Falcón quien dijo que esperan que el proyecto presupuestal que presentó la federación no lo autoricen las Cámaras de Diputados y Senadores, pues de lo contrario sería una "gran golpe" para los municipios.

"Hay afectaciones que me parecen muy graves, si realmente se aplica, de que te habla, por ejemplo del Fortaseg y si de verdad nos lo retiran, los municipios no teníamos la misma capacidad de responder, con eficiencia, con calidad y rapidez, para nosotros Fortaseg significa todo para mantener la seguridad en nuestro municipio y si nos lo retiran y si no nos apoyan a través de otro programa, nosotros tendríamos serios problemas".

La alcaldesa dijo que si bien no se sabe todavía en qué programas se harán los recortes, pero en cualquiera que se sea a los municipios les afecta "dramáticamente" y la situación los obliga a prepararse con una reingeniería en la operatividad de la Administración y ello implica hacer un recorte en nómina y gasto corriente.

"Vamos a batallar muchísimo y ¿qué tenemos que hacer de manera responsable?, pues una proyección con lo que ahorita están anunciando y ojalá el presupuesto que presentaron no prospere de la manera en la que se está aplicando. No hay para seguridad, el campo, vivienda, educación, no habrá obra y al parecer el programa de salud también va a estar limitado y esos (rubros) son los pilares para cualquier municipio".

Agregó que justamente dos días después de que el anteproyecto de Ley de Ingresos y Egresos al Cabildo, el cual fue de más de 313 millones que fue más o menos igual al año anterior, pues el Congreso del Estado les autorizó solo un ajuste del 3.3 por la inflación, sin embargo si se aprueba el presupuesto que presenta la federación, tendrán que replantear el proyecto municipal de ley.

"Vemos un panorama muy complicado, porque cualquier punto porcentual que nos bajen nos afecta y en municipio como nosotros que sobrevivimos de las participaciones federales, te recorta operatividad sobre todo en municipios donde tenemos servicios públicos básicos y estamos en vías de salir adelante"

Para concluir Patricia Grado reiteró que de aprobarse el presupuesto federal tendrían que ajustarse en todo, para disminuir los gastos y dijo que incluso este 2020 también se "apretaron el cinturón" ya que sin previo aviso se tuvo un recorte presupuestal del 4.5 por ciento.