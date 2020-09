Mantienen padrón de sexoservidoras en San Pedro

En San Pedro prácticamente se mantiene el padrón de sexoservidoras, pues en otros años, en ciertas temporadas se registraba una importante migración de las trabajadoras hacía otras ciudades de la región o del estado.

Lo anterior lo dio a conocer el jefe del Departamento de Salud Municipal en el municipio de San Pedro Víctor Hugo Quirino Álvarez, quien agregó que son 57 mujeres las que se tienen registradas y solo se han dado de baja a cuatro.

Mencionó que por la pandemia no está permitido el sexoservicio y aunque es difícil garantizar que se cumpla con la disposición, ya que como ciudadanas o ciudadanos libres las personas pueden entrar a cualquier lugar, pero a la fecha no se han tenido reportes de que estén trabajando.

"No estamos garantes de que se esté ejerciendo la prostitución pues como ciudadanos libres, ellas pueden entrar a cualquier lugar, pero con el coronavirus no está permitido y se les está constantemente hablando para que no pongan en riesgo su salud, ni la de sus familias o la de las personas que solicitan sus servicios".

El jefe del departamento de Salud reiteró que el padrón las trabajadoras se mantiene estable y las que se han retirado están monitoreadas, ya que ellas notifican hacía que ciudades se van a trabajar, debido a que hay temporadas en las que migran hacía otros puntos donde les va mejor y ellos se ponen en contacto con autoridades sanitarias para que lleven su control.

"Han sido pocas, hasta ahora son cuatro y nosotros les pedimos que nos digan hacía donde se van y nosotros nos coordinamos con Salud Municipal de esos lugares para que ellos lleven su control".

