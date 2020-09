Comunidad ante desaire

SE RINDE

"Ya mejor ni vamos porque de todos modos no resuelven nada", dijeron habitantes del ejido Jaboncillo ante las constantes fallas en el servicio de recolección de basura y en el suministro del agua potable.

Manifestaron que la última vez que acudieron ante las autoridades con la esperanza de que les resolvieran el problema, les dijeron que "al cabo ya tenían carretera", y la interpretación que le dieron es que haberles pavimentado el acceso a la comunidad, era más que suficiente para que ya no solicitaran el mejoramiento de los servicios básicos.

Agregaron que el miércoles es cuando pasa el camión recolector de basura, pero hay semanas en que no se presenta, por lo que reconocieron que se han generado basureros a cielo abierto a la orilla de la comunidad, principalmente para el lado de donde se encuentra el canal de riego.

En cuanto al suministro del agua, dijeron que hay días en que cuentan con el servicio, pero ante la baja presión, a los domicilios que se encuentran en la parte baja no les llega el líquido y pasan días o semanas batallando.

"Vinieron a pavimentar un pedazo de la calle principal porque también ese era otro problema, que cada vez que llovía se hacían los charcotes y no se podía pasar y sí se les agradece, pero también lo del agua es importante ya que hay días en que no sale nada y si sale, casi siempre es en las casas que están primero porque los de allá abajo no les sale nada y ahorita ya no se siente tanto, pero cuando hace mucho calor, no se aguanta, no podemos estar sin agua", dijo una de las vecinas.

En cuanto a la recolección de basura, dijeron estar conscientes de que al arrojarla a la orilla de la comunidad, están contaminando el medio ambiente.

No insisten

Los habitantes del ejido Jaboncillo reiteraron que la regularización de esos servicios es una solicitud constante, pero ante la falta de respuesta, prefieren no insistir.

