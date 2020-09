Personas con VIH se recuperaron de COVID-19 en La Laguna

Durante esta pandemia por el COVID-19, cuatro personas de La Laguna que viven con VIH dieron positivo al virus SARS-CoV-2 y afortunadamente libraron la enfermedad, según informó Claudio Alejandro Argote Olivera, director del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Torreón.

Mencionó que los pacientes tienen entre 25 y 30 años de edad. Tres cursaron el COVID-19 asintomáticos y uno más presentó un cuadro gripal leve que cedió rápidamente. Con este último, se tomaron las medidas normales de tratamiento que consistieron en el suministro de fármacos para aliviar los síntomas y a todos se les recomendó el consumo de vitamina C, tomar abundantes líquidos y reposar. Aunque no fue el caso, si alguno de ellos hubiera presentado manifestaciones de insuficiencia respiratoria, se le pediría que acudiera a una unidad hospitalaria para su atención médica inmediata.

"Cuando un paciente está llevando bien su tratamiento antirretroviral para el VIH funciona su sistema inmunológico prácticamente como si no tuviera una enfermedad y en los casos estos que le acabo de mencionar, se trató de pacientes que estaban muy bien controlados, había indetectabilidad de su carga viral y por lo mismo no tuvieron complicaciones del COVID-19", afirmó.

El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el sida (Censida) señala que hasta ahora no hay evidencia científica que demuestre que exista un riesgo particularmente diferente de padecer COVID-19 para personas que viven con VIH. Sin embargo, al igual que la población negativa al VIH, las personas que viven con VIH pueden tener otras enfermedades o condiciones que las y los hagan más susceptibles de contraer el virus SARS-CoV-2. Estas condiciones pueden ser: hipertensión arterial sistémica, diabetes, obesidad, enfermedades pulmonares crónicas y cardiopatía isquémica.

No obstante, el Censida explica que es posible que el riesgo de que las personas viviendo con VIH se enfermen gravemente sea mayor en la medida en que el sistema inmunológico se encuentre más comprometido, es decir: En personas con linfocitos T CD4 por debajo de 200, o en personas que viven con VIH que no se encuentran bajo tratamiento antirretroviral (ARV). De igual manera en personas que además tienen otras enfermedades, como las descritas previamente o las que son mayores de 60 años. También en personas que viven con VIH pero que no conocen su diagnóstico y por lo tanto no se encuentran bajo tratamiento médico.

Prevención

*El Censida dice que la mejor manera de prevenir es evitando la exposición al virus SARS-CoV-2 y a las personas que viven con VIH les recomienda apegarse a su tratamiento antirretroviral para mantener el sistema inmunológico estable. *Es importante verificar que su esquema de vacunación se encuentre actualizado, incluidos los biológicos contra la influenza y el neumococo si es que corresponde. También asegurarse de tener las dosis necesarias de antirretrovirales y otros medicamentos que toman de manera rutinaria.