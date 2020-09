Serie Cortés y Moctezuma con Javier Bardem ya no se realizará

Luego de que en marzo pasado Amazon Studios anunció que la miniserie de cuatro episodios Cortés y Moctezuma, protagonizada por Javier Bardem se posponía debido al brote de coronavirus, ahora la serie que recreará la conquista Española se ha cancelado de manera definitiva.

Así lo dio a conocer "Variety", quien detalló que los altos costos de producción y el incrementó de su inversión tras la pandemia ha hecho que el proyecto dirigido por Steven Spielberg ya no se realizará.

La pandemia del coronavirus paralizó su producción, que acababa de empezar. En enero de 2020, la máxima responsable de Amazon Studios, Jennifer Salke, adelantó que la ficción comenzaría su rodaje en marzo.

El servicio streaming y la Amblin Partners detallaron a través de un comunicado que las nuevas medidas sanitarias que se les han impuestos a las filmaciones, han incrementado los costos, lo cual ha hecho que les impida continuar con el proyecto.

"Con la situación actual, desafortunadamente no hay manera de retomar la producción en un futuro próximo para alcanzar el nivel y alcance planeados y que la serie se merece", se lee en el comunicado en el que alaban el compromiso de los involucrados como los Steven Zaillian, guionista de títulos como El irlandés, de Martin Scorsese, y la serie de HBO The Night Of.

Aunado a esto, la revista de entretenimiento detalla que este no era el único inconveniente al que se enfrentaba la producción, ya que uno de sus directores, Ciro Guerra ha sido acusado por varias mujeres por abuso sexual y acoso.

El proyecto de cuatro capítulos, que estaría hablado totalmente en español sería producida por Gael García Bernal y Diego Luna, mientras que Bardem daría vida a Hernán Cortés, Mientras que el mexicano Tenoch Huerta se metería en la piel de Moctezuma y se desarrollaría durante la llegada al continente americano y hablaría de caída del Imperio Azteca en el siglo XVI.