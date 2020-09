'Ahí la llevan los del Frente Nacional Anti AMLO', dice el presidente

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las movilizaciones del Frente Nacional Anti AMLO (FRENAA) llegan a Palacio Nacional más camarógrafos que manifestantes porque no ha levantado su movimiento, pero "ahí la llevan".

"Cuando vienen los de FRENAA aquí los primeros que llegan son los reporteros, ellos no tienen la culpa, no les estoy echando la culpa, a ellos los mandan, una nube de camarógrafos, 50 o 100 y llegan los de FRENA y todavía no han levantado pero ahí la llevan, pero hay más camarógrafos que manifestantes, pero bueno así es la democracia y vamos adelante".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que sus adversarios -que están en contra del combate a la corrupción, de purificar al país- con su llegada al gobierno empezaron a protestar, pero no alcanzan a articularse todavía como una fuerza reaccionaria lo suficientemente poderosa para tumbar al gobierno, pero están muy beligerantes.

"Pero mientras el pueblo me respalde vamos para adelante, vamos por la transformación de México porque nos conviene a todos, hasta a los conservadores, porque es vivir con decoro, dignidad; purificar el país, eso es, no solo para nosotros sino para las nuevas generaciones", dijo.