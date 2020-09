Colectivos feministas demandan renuncia de la presidenta de la CNDH

Madres de víctimas de feminicidio y personas desaparecidas, así como colectivos feministas demandaron la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

Al mantener la toma de las instalaciones de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México, rechazaron que Piedra Ibarra haya atendido sus demandas y para continuar su protesta le prendieron fuego a carteles y acrílicos con el logo de la CNDH a las puertas del edificio. Las inconformes advirtieron que tomaron el edificio ubicado en República de Cuba 60 para hospedar a otras familias provenientes de Veracruz, Oaxaca, Coahuila y otras entidades.

"Aquí hay familias completas que no han sido atendidas, ni un minuto les ha dedicado la titular de este organismo y por ello le pedimos que si no puede con esa labor, renuncie, nosotras estamos exigiendo justicia no somos limosneras", indicó la activista Yessenia Zamudio.

Las activistas aseguraron que si la CNDH sigue sin atender las demandas de las familias de víctimas convocarán a una toma nacional en todas las sedes estatales de la comisión.

"Le hacemos la invitación a la señora Rosario que venga a atender a las familias que dejó abandonadas en las instalaciones, que venga y solucione y si tiene tantita dignidad, mejor que renuncie", denunció otra de las madres.

Entre las acciones que han emprendido para subsistir, mientras sigue la toma del edificio, fue levantar un centro de acopio para recabar víveres, colchonetas, pañales y leche, además de ropa, agua, medicamentos y útiles escolares, pues indican hay muchos niños hospedados en la ahora Casa de Refugio, ni Una Menos México.

Al grito de: "¡Ese apoyo sí se ve, ese apoyo sí se ve!", las activistas empezaron a recibir donativos, despensas y colchonetas de transeúntes y simpatizantes de su protesta.

Rematan obras. Este lunes, las manifestantes sacaron a remate tres obras como parte de la subasta que preparan. Las cuatro piezas que hasta el pasado viernes 4 de septiembre formaron parte del acervo del organismo garante y que fueron "expropiadas" han sido "intervenidas" por las ocupantes.

Entre los cuadros que fueron pintados destacan cuatro de los héroes patrios y expresidentes. El primero en ser "intervenido" corresponde a la imagen de Francisco I. Madero, el cual provocó que el presidente Andrés Manuel López Obrador dirigiera severas críticas a las ocupantes de las instalaciones durante su conferencia matutina del lunes 7 de septiembre.