ndrés García una de las figuras más famosas en México en los años setenta y ochenta, batalla con su salud debido a que padece algunas enfermedades que lo han hecho consciente de que le queda poco tiempo de vida, afirmó.

"Estoy en la recta final de mi vida, considerando los años y achaques que tengo. Trato de sobrevivir, porque tengo dolores muy fuertes por la vida de golpes y peleas que he llevado", dijo el actor en entrevista con la revista Tv y Novelas.

Andrés, uno de los galanes de telenovelas en los 80 's en México, alertó a los fans por su perspectiva sobre su vida; considera estar viviendo los últimos momentos de su vida, y asegura sentirse deprimido.

El actor dominicano naturalizado en México confesó que una de las cosas que más deprimido lo tiene es la situación que se vive en el mundo por el Covid-19, por ese motivo y otros más, no regresaría al mundo de la actuación.

Andrés García dio detalles sobre su malestar físico por las enfermedades que padece.

"Tengo fibromialgia y osteoartritis, que me provocan dolores terribles pero no me quiero quejar, los sobrellevo como puedo", dijo.

Se le preguntó si estaría dispuesto a trabajar en una autobiografía para contar detalles inéditos de su vida y de esta forma su público pudiera conocerlo mejor, a lo que respondió con un rotundo no, debido a que está concentrado en su familia, su persona y en sobrellevar la crisis ocasionada por la pandemia mundial de coronavirus. Hace unos días el actor anunció que está en proceso su divorcio de Margarita Portillo después de estar 20 años juntos.

79

AÑOS

de edad tiene Andrés.