Sancionarán a FCA por graduación masiva

El Ayuntamiento de Saltillo informó se iniciará un procedimiento sancionatorio en contra de la Facultad de Ciencias de la Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), esto luego de que realizara una graduación masiva que violó los protocolos de salud por la contingencia sanitaria.

A través de la Subdirección de Protección Civil Municipal, Alberto Neiro, informó que tras la cancelación de la graduación el pasado sábado, se ha iniciado un procedimiento para la imposición de sanción.

Indicó que será el juez municipal quien determinará la sanción, la cual podría llegar hasta 47 mil pesos por la negligencia sanitaria más lo que se derive del entorpecimiento de las funciones de la autoridad.

A través de un comunicado, la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C), aseguró que la graduación realizada por la FCA no fue autorizada por la institución; no obstante, aseguró que se realizará lo conducente para que se asuman las responsabilidades por parte de los académicos responsables.

Aseguró que desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la UA de C ha respetado de forma estricta los protocolos y las medidas establecidas por las autoridades de salud derivadas del Decreto.

Añadió que además se han respetado las determinaciones del Subcomité Técnico Regional para Control y Prevención del COVID-19.

Por lo anterior, explicó que derivado de las disposiciones establecidas, la graduación realizada el sábado no había la autorización para llevarse a cabo en dicho formato, por lo que el evento no debió celebrarse con más de 40 personas.

Manifestó que está la institución está consciente que la celebración de este evento puede derivar sanciones por parte de las autoridades competentes, mismas que deberán asumir los funcionarios y autoridades académicas responsables del mismo.

Fue la noche del sábado que se realizó una ceremonia de graduación masiva, en la cual se concentraron alrededor de 500 personas, donde los organizadores se negaron a que fuera cancelada por parte de Protección Civil y la Policía Municipal.

El Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández, informó que una vez levantada el acta por la graduación clandestina, será el Juzgado Municipal el que determine el monto de la sanción.

El acta se levantó en contra del profesor Jesús Alberto Montalvo, quien podría hacerse acreedor a una multa de hasta 47 mil pesos, más otra sanción económica por entorpecer la labor de las autoridades.