1949: Nace Gloria Gaynor, una de las divas de la música disco y el soul

Gloria Gaynor nació el 7 de septiembre de 1949 en Newark, Nueva Jersey, y sigue vigente con temas como Never can say goodbye y I will survive, con la cual subió a la cima del éxito en diferentes listas como el Billboard, en la cual llegó a estar en el número uno.

Este corte que vendió 400 millones de copias y ganó un Grammy al Mejor Tema de Música Disco en 1980, se convirtió en un estandarte para la supervivencia social y se ha vuelto a grabar más de 200 veces por artistas como Gladys Knight, Chantay Moore, Diana Ross y Cake.

Además esta canción, que fue compuesta por Dino Fekaris y Freddie Perren, formó parte de la película australiana Priscilla, reina del desierto y se puede apreciar en algunas películas como Equipo a la fuerza y Cuatro bodas y un funeral, y se ha utilizado en acontecimientos deportivos.

La intérprete de I am what I am y Can´t take my eyes off you fue la primera artista en grabar un álbum especial para los clubes, ese fue I wish your love, el cual fue su decimoséptimo disco.

En el Mundial de Futbol de Francia 1998, la selección local convirtió esta canción en el símbolo de su victoria. Un año después la cantautora visitó París para interpretar en vivo el corte a coro con millones de voces.

En 2005, la cantante participó en televisión en Disco: spinning the story, When disco ruled the world y Gray matters.

Asimismo, Gaynor fue elegida junto con Bee Gees y el Dj y productor Francois Kevorkian para entrar a formar parte del Dance hall of fame, por su trayectoria en la música disco y recibió este reconocimiento otorgado por Billboard en Nueva York.

La intérprete participó de manera activa en distintas fundaciones como Save the Children y Christian Children’s Fund, entre otras, y se presenta en el evento "The boggie blast tour", al lado de KC And The Sunshine Band.

Durante 2006, realizó una extensa gira por el Reino Unido, Francia, Rusia y México, también realizó un álbum de jazz, otro de gospel y un material de Navidad, con canciones originales hechas por ella y otros temas tradicionales.

Dos años después grabó a dúo con Miguel Bosé la canción Hacer por hacer, para el álbum de duetos del cantante español Papito, y ofreció varias actuaciones en España.

Considerada La Reina de las Pistas de Baile durante 20 años, realizó también versiones para cine The eye of the tigre (Rocky III) y The heat is on (Superdetective en Hollywood).

Para 2010 la intérprete realizó una serie de conciertos por Estados Unidos, pasando por ciudades como Nueva York, Burbank, California, St. George, Utah, Bettendorf y Mc Lean.

En ese mismo año tuvo apariciones en los programas Last coming standing y The tonight show, y para diciembre viajó a Ecuador donde interpretó sus más grandes éxitos en el Teletón de ese país.

La intérprete, durante 2011, ofreció una serie de conciertos en Estados Unidos, uno de ellos el 22 de septiembre en Hollywood y el otro el 12 de noviembre en Nueva York, a principios de este 2012 estuvo en el Palm Desert.

Gaynor, al lado de Sofía Rotaru y Leontiev Valerity, entre otros, formó parte del jurado internacional que estuvo encargado de calificar la habilidad vocal y arte de los 20 artistas que conformaron el mosaico de culturas musicales que se presentaron en el Crimea Music Fest.

Este Concurso Internacional de Jóvenes Cantantes se llevó a cabo del 6 al 10 de septiembre en la Ciudad de Yalta, Crimea.

Además, Gaynor participó al lado de un gran número de artistas internacionales, en el concierto de gala que se ofreció durante el cierre del maratón musical que duró cinco días.

Gaynor encabezó la Disco Naght 2012, en el infield del Hipódromo de las Américas, que se transformó en la pista de baile más grande de la Ciudad de México.

Por segundo año consecutivo se llevó a cabo una de las más grandes celebraciones setenteras organizada por una compañía telefónica, donde la cantante Gloria Gaynor deleitó a más de 13 mil personas con su voz e inolvidables éxitos.

A finales de 2013 inició su "Survival tour" en varias ciudades de Estados Unidos y América Latina.

Así, la cantante comenzó su gira el 6 octubre en Miami, Florida, para continuar el 12 en McAllen, Texas; el 18 en Indiana y el 19 en Nueva York, Estados Unidos.

En México, ofreció un espectáculo el 9 de noviembre en el Pepsi Center, en la Ciudad de México; el 14 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, y el 16 en Puebla, para luego ir a Santiago de Chile el 7 de diciembre y finalizó el 14 de ese mes en Miami.

En 2014, recorrió los principales escenarios de Argentina, Grecia, Estados Unidos y Grecia.

En 2017, Gaynor, festejó su cumpleaños 68 con un concierto en la ciudad de México el jueves 7 de septiembre, en el que incluyó sus más grandes éxitos, entre ellos I will survive, I can't take my eyes off you, Never can say goodbye y I am what I am.

Recientemente, ofreció un concierto en el marco de la IV edición del Festival Stone & Music que se celebró en Mérida.