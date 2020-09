La música los vuelve a unir

Con 19 canciones el nuevo álbum de De La Ghetto, Los chulitos, tiene algo para complacer casi todos los gustos. Pero si le preguntan cuáles guardan un significado especial para él, no lo duda ni un segundo: aquellas con Arcángel.

"Nosotros comenzamos juntos, dormíamos en el piso... comíamos del mismo plato. A veces si no había qué comer nos repartíamos una bolsa de Doritos con una maltita. Tú sabes, hay muchas experiencias bonitas con Arcángel", dijo el músico de origen puertorriqueño y dominicano en una entrevista reciente vía Zoom.

Arcángel & De La Ghetto se dieron a conocer como un dúo de reggaetón a mediados de la década del 2000, y lanzaron éxitos que incluyen Ven pégate, Policías envidiosos y Ella quiere. Pocos años después cada quien tomó su camino, aunque han vuelto a colaborar en distintas ocasiones.

Pero para De La Ghetto era importante tenerlo en su nuevo disco porque no había estado en el anterior, Mi movimiento de 2018, y porque "no habíamos sacado muchas canciones juntos tampoco".

Los chulitos es su cuarto álbum de estudio. Incluye más de una decena de colaboraciones, con artistas como Manuel Turizo, Nicky Jam, Rauw Alejandro, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Myke Towers, y ritmos que van del reggaetón al trap, el R&B y la música romántica.

Con Arcángel interpreta Me acostumbré y Sin perse, esta última también con Cosculluela y Ñengo Flow.

El disco, con una colorida carátula creada por el artista puertorriqueño Carlitos Skills, salió el viernes 28 de agosto junto al sencillo Sube la music con Nicky Jam. Su respectivo video, lanzado el mismo día, ya suma más de 10 millones de vistas en YouTube.

Sube la music es una nueva versión del tema de Wayne Wonder del 2002 No Letting Go que invita a no temer mostrarle al mundo el amor por su pareja, dijo De La Ghetto.

"Invítala a salir, invítala pa' la disco, invítala a comer, llévala a la playa, hazle el amor en el carro.

"No tengas miedo de mostrarle al mundo que a esa persona tú la amas. Ese es el significado del tema como tal", explicó el cantante nacido en Nueva York y criado en el país de Puerto Rico.

Palabra

En cuanto al título del álbum, dijo que deriva de una palabra que escuchaba mucho en los 90 en el barrio de Villa España, en Bayamón: "Era una palabra que decía la gente en la calle: 'dímelo chulo', 'dímelo chula', 'oye, esas gafas están chulitas', 'tú eres bien chulito'... Es una palabra que se quedó conmigo".

La canción que abre el disco, de hecho, se titula Chuligang, que De La Ghetto describió como "un hip hop un poquito más pesado pa' los amantes del trap, que la gente puede usar para hacer ejercicio, pa' activarse".

Los fans de Arcángel & De La Ghetto pueden regocijarse. Además de las dos canciones incluidas en Los chulitos, el próximo álbum de Arcángel, Los favoritos 2, tendrá dos títulos más con ellos juntos y por separado planean lanzar dos sencillos adicionales.

"Lo que estamos es preparando al público mentalmente para la salida de lo que va a ser Arcángel & De La Ghetto. ¡Venimos con el disco!", comentó De La Ghetto.

Y, agregó: "Saber que después de 15 años nuestra relación sigue más fuerte todavía, que los fanáticos todavía nos quieren, eso para mí es más grande que cualquier fama, que cualquier dinero, que cualquier joya", expresó.