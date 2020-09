Cristian Mijares, de vuelta al ring para exhibición

El "Diamante" Mijares viajará hoy por la tarde a la Ciudad de México para la exhibición que sostendrá el próximo viernes ante el sinaloense Fernando "Kochulito" Montiel.

Y es que el duelo de excampeones mundiales en diferentes organismos, encabeza un gran cartel a escenificarse en Tlalnepantla, Estado de México, con la presencia de varios prospectos del pugilismo nacional.

"Es una exhibición, eso debe quedar claro, no será una pelea como tal, pero tanto el 'Kochul' como yo, nos hemos preparado como su fuera por un título mundial" reveló Cristian, en el cierre de su preparación en la Comarca Lagunera.

Entrenado por Pedro Flores y con Pablo Vidaña en la preparación física, el máximo referente del pugilismo universal en la región, luego de su retiro del profesionalismo hace dos años, ha trabajado mucho en el gimnasio con las pesas, donde ha aumentado considerablemente su masa muscular.

"La exhibición es a tres rounds con todo y protección, incluyendo el uso de careta, pero estoy seguro que habrá un cuarto, pero sin nada que impida los golpes en el rostro, yo voy preparado, espero que Montiel también" anticipó el oriundo de Gómez Palacio.

Hace más de 10 años, los aficionados no solamente de México, sino de otras partes del mundo, esperaban el combate de unificación de los títulos Supermosca del CMB y OMB, lo cual nunca ocurrió.

"Nos quedamos con las ganas, fue el único campeonato que no pude disfrutar, por diferentes circunstancias como televisora, promotoras, que no llegaron a ponerse de acuerdo, pero finalmente se hará".

Confesó que la emoción de volver a subirse arriba del ring es indescriptible, por lo que se preparó como nunca para la ocasión, con todas las medidas protocolarias de salud, mismas que tendrán en la capital del país desde su llegada.

"No estamos cobrando un solo peso, al contrario, estamos sacrificando muchas cosas para esta exhibición, apoyando la velada profesional que viene en el respaldo. No podemos hacer labor social, porque no hay manera de hacerlo, no hay entradas, ni se puede vender nada".

Expresó que aunque no puedan enfrentarse en los 52 kilos 163 gramos de cuando eran campeones mundiales, lo harán en un peso muy superior, pero sacando lo mejor de su repertorio, ya que será transmitida a nivel nacional.

"Parecerá una pelea de peso Completo" bromeó Mijares, añadiendo que debido a la entrega tanto de él como del "Kochulito", el espectáculo está garantizado "extraño mucho esto, así que lo haremos con mucha responsabilidad y respeto para el público".

Cristian detalló que la idea original, era realizar la exhibición con aficionados en un gran escenario y con fines altruistas, pero la pandemia del COVID-19 paralizó los planes que ya tenían, por lo tuvieron que ajustar.

"Hicimos el esfuerzo todos, quiero agradecer a todas esas amistades que construí durante toda mi carrera como boxeador, que fueron mis patrocinadores, empresarios laguneros, grandes personas, se sumaron para este proyecto y costear toda la cuestión operativa".

Reconoció que es adicto al boxeo y gimnasio, manteniéndose en forma en casa durante la cuarentena implementada durante todo el verano del presente año, que le sirvió de base, para llegar lo mejor preparado posible en lo físico y boxístico, para brindar una buena exhibición.

"No dejamos de entrenar muy duro, traemos un físico impresionante" además que volvió a ponerle pimienta a la previa de su confrontación "yo creo que más que una pelea de box, va a ser un concurso de Mr. México".

Y es que aclaró, que ambos no llegarán fuera de forma al compromiso, por lo que tienen semanas de entrenamientos, haciendo lo que más les gusta y aunque no habrá título de por medio, está el orgullo de seguir mostrándose en óptimas condiciones.

Al ser de exhibición, no puede existir un ganador, pero el "Diamante" no dudó de lo que sucederá en el cuadrilátero. "Seguramente nos vamos a calentar, si se da fuerte, así será, esperemos que no se nos raje en la propuesta del cuarto round".

59 VICTORIAS nueve derrotas y dos empates fue la marca como profesional del "Diamante" Mijares.