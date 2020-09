Predicciones de COVID-19 no son promesas: Ssa

Las predicciones para COVID-19 no son promesas, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (Ssa), y en cuanto al tiempo que durará la epidemia aseguró que se desconoce y que el coronavirus podría convertirse en enfermedad endémica, como la influenza.

"No funciona así, no son promesas de campaña, no es el tarot. Uno hace una predicción considerando los métodos técnicos; en unas ocasiones se cumple, en otras no, pero aquí uso la frase de los matemáticos: 'si y sólo si' se cumplen las condiciones que generaron la predicción, por ejemplo, que el comportamiento social sea favorable", dijo.

El funcionario mencionó que la temporalidad de la pandemia es incierta y que un escenario podría ser que el SARS-CoV-2 se convierta en una enfermedad endémica, es decir, en algo habitual o que tenga una temporalidad como la influenza.

La Ssa informó que México llegó a los 610 mil 957 casos positivos a COVID-19, 4 mil 921 más que el martes, así como 65 mil 816 defunciones, un incremento de 575 con respecto al día previo.

José Luis Alomía, director General de Epidemiología, señaló que la epidemia activa, es decir, las personas que se contagiaron en los últimos 14 días y aún pueden transmitir el virus, se conforma por un promedio de 40 mil 599 personas, lo que representa 6% del total de la epidemia.

La hizo un llamado a la comunidad médica a dejar de prescribir hidroxicloroquina, ivermectina, tocilizumab y remdesivir para tratar a pacientes que padecen COVID-19.

López-Gatell advirtió que esos cuatro fármacos se han preescrito contra el SARS-CoV-2 sin una base científica.

Asimismo, subrayó que los medicamentos pueden emplearse para tratar el virus sólo en protocolos de investigación y bajo el consentimiento de los pacientes o familiares.