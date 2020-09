Vence América 3-1 al Mazatlán FC en torneo Guard1anes 2020

Este miércoles inició la jornada 8 del Guard1anes 2020 con la victoria de las Águilas del América sobre Mazatlán FC por marcador de 3-1, convirtiéndose en el entrenador con más victorias en el club.

Durante el primer tiempo Mazatlán jugó mejor que las Águilas, pero desperdició un par de opciones para irse arriba en el marcador, lo que aprovecho el cuadro capitalino para ajustar su defensa y nulificar los embates de sus rivales e irse al descanso con el marcador sin goles.

Rápido al iniciar las acciones del segundo tiempo, a los 46, Henry Martin le ganó la posición a la defensa de Mazatlán y con potente tiro cruzado, que solamente vio pasar el arquero Miguel Fraga, metió su cuarto gol del certamen y el 1-0 del encuentro.

No mucho después, Aldo Rocha cometió el error de la noche cuando Mazatlán intentó salir jugando, pero la presión de los americanistas obligo al defensa a regresar la esférica al portero que se encontraba fuera de su marco y no alcanzó a detener el 2-0, no conformes con eso a los 56 minutos, Richard Sánchez anotó un gran gol de tiro libre que paso justo abajo del larguero dejando sin oportunidad al guardameta Fraga para el 3-0.

Mazatlán siguió luchando para poner el marcador más decoroso y a los 71 minutos Camilo da Silva remató un centro raso, que paseó por toda el área americanista para acercar a los sinaloenses en la pizarra 3-1.

Para la fecha 9 los azulcremas visitarán Puebla el próximo martes a las 21:00 horas, mientras que el miércoles Mazatlán recibe a los Xolos de Tijuana también a las 21:00 horas.