Carla Suárez padece linfoma de Hodgkin

Carla Suárez Navarro, la exnúmero 6 del ránking femenino, reveló ayer padece linfoma de Hodgkin y que deberá someterse a seis meses de quimioterapia.

La tenista española se había retirado del Abierto de Estados Unidos el mes pasado.

En un video que difundió en sus redes sociales, Suárez Navarro dijo que fue diagnosticada recientemente.

"Estoy bien, estoy tranquila y con ganas de afrontar lo que se venga", dijo Suárez en un vídeo publicado en sus redes sociales. "Me toca afrontar una realidad complicada. Toca aceptarlo e intentar salir adelante confiando en el consejo médico. Siempre con positivismo ante la adversidad".

Actual número 71 del mundo, Suárez Navarro cumplirá 32 años mañana.

Su plan inicial era que 2020 iba a ser su último temporada en el circuito, pero decidió proseguir hasta 2021. Su último torneo fue el Abierto de Catar a fines de febrero.

Garbiñe Muguruza dedicó a su amiga y compatriota la victoria 6-4, 6-4 que obtuvo ante la japonesa Nao Hibino por la primera ronda del US Open.

"Me entristece mucho que le pase esto a buena gente como ella", dijo Muguruza, dos veces campeona de Grand Slam. "Sé que ha visto mi partido y hemos hablado un poco. He pensado mucho en ella y por eso he querido dedicarle la victoria porque es mi compañera y una de mis mejores amigas. Quiero que sepa que estoy con ella. Le apoyo e iré a verla en el momento en el que sea oportuno".