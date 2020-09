Titular de la Sedena presidirá inauguración de monumento en Torreón

Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estará de visita en la ciudad de Torreón el próximo 11 de septiembre para presidir la inauguración del monumento a los Niños Héroes dentro de la Plaza de la Tortuga.

Así lo confirmó ayer martes el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, quien detalló que el mando militar le comunicó sobre su disponibilidad de arribar a la ciudad y encabezar el acto cívico correspondiente al aniversario de la gesta de los Niños Héroes de Chapultepec, misma que se conmemora cada 13 de septiembre y que por motivos de agenda se hará dos días antes en Torreón.

"Lo hemos invitado y ahora que estuvo aquí con la visita presidencial me confirmó que sí viene. Lo que no sabemos es si será en la mañana o en la tarde, es muy probable que sea el día 11 en la tarde y bueno, ellos pues no pueden tomar estas decisiones con muchos días de anticipación. Quién sabe si a última hora se le complique alguna cosa, pero es un hecho que ha aceptado venir para inaugurar este monumento a los Niños Héroes", informó.

Zermeño explicó que la renovación de la Plaza de la Tortuga, incluyendo el nuevo monumento a los Niños Héroes, se encuentra ya prácticamente terminada, por lo que en los próximos se estarán realizando labores solamente de integración de algunos detalles como la pintura, limpieza y la verificación de algunos circuitos en Lago Torreón, alumbrado y baños.

"Aquí en Torreón no había un monumento a los Niños Héroes y buscamos hacer una réplica, similar a la que hay en el Bosque de Chapultepec, entonces es un monumento muy digno que merece pues una inauguración a la altura de lo que representa como símbolo para los mexicanos", explicó.