Cambiar proyecto del Parque Morelos no es capricho: Gómez Palacio

El próximo 13 de septiembre se cumplen dos meses del arranque simbólico de la obra anunciada por el Gobierno de Durango en el Parque Morelos, misma que en realidad no pudo empezar ante la falta de consenso con el Gobierno Municipal y con los ciudadanos en cuanto a las prioridades de obra en este espacio público.

Son casi 10 millones de pesos detenidos provenientes del Gobierno federal, a través del Fondo Metropolitano. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) no ha apoyado abierta la propuesta de eliminar las canchas del proyecto original y de este modo pedir a la Federación, de manera conjunta, la modificación del mismo.

"Esto no es un capricho, está fundamentado. Hicimos del conocimiento al secretario de Obras las necesidades que además están avaladas por los vecinos y por muchas organizaciones civiles. Tenemos una lista mínima de 10 organizaciones y acompañamos el expediente con todas estas peticiones de la ciudadanía y les expusimos las necesidades físicas del lugar. No queremos que le cambien la esencia, la única forma de no talar árboles es no construir esas canchas", dijo el director de Obras Públicas del Municipio, Arturo Rodríguez de León, quien agregó que es necesario que los proyectos no se hagan desde el escritorio.

"Es como si alguien me contrata y me dice: 'quiero que me diseñe mi casa', entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntarle cuáles son sus necesidades. Por eso aquí vemos una incongruencia, un error, porque lo primero que se tiene que hacer siempre es una visita de sitio y no diseñar un proyecto desde el escritorio. Aquí nunca se consultó con el usuario...Nosotros no queremos un recurso mal invertido", dijo el director.

El proyecto original contemplaba arrancar 130 árboles y tras unas modificaciones hechas por la resistencia de los ciudadanos, la Secope dijo que quitarían entonces solo 40, para lo cual reducirían las canchas, con lo cual tampoco tendrían las medidas reglamentarias para este tipo de infraestructura.

La contrapropuesta hecha por el Municipio es que se arregle todo lo que está destruido, como el sistema de alumbrado público, las áreas adoquinadas, y realizar mejoras a la infraestructura como señalética, bancas, botes de basura, áreas verdes colocación de pintura, mejora de la periferia del parque en pavimento y que se definan las áreas para correr o trotar, además de instalar un sistema eficiente de riego contemplando el respeto de los árboles existentes y la reforestación.

En el último enlace virtual con el subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Daniel Fajardo; y con Juan León, coordinador de asuntos metropolitanos; la Secope insistió en la construcción de las canchas a cambio de destinar más recursos a la zona pero el Ayuntamiento a través de la Dirección de Obras Públicas fijó su postura. Las autoridades federales solicitaron a ambos órdenes de gobierno ponerse de acuerdo y contactarlos después.