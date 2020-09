Niega alcalde de Torreón que programas favorezcan a partidos

Respecto al próximo proceso electoral que vivirá Coahuila en octubre y las acciones del Municipio de Torreón, el alcalde Jorge Zermeño negó que se estén utilizando programas o apoyos para favorecer a personajes o partidos políticos.

Zermeño indicó que se ha dado una capacitación a todos los miembros del Ayuntamiento de Torreón para evitar que se cometan errores o situaciones que den paso a promoción o propaganda, mucho menos haciendo uso de recursos públicos para obtener beneficios políticos.

"Lo saben (trabajadores municipales), no se utilizan recursos públicos para favorecer a nadie, el trabajo de los Gobiernos es facilitar los procesos electorales sin intervenir absolutamente para nada... Totalmente, respetuosos de la gente, que la gente participe y vaya a votar con entera libertad", expresó.

Será en los próximos días cuando comience la llamada "veda electoral" en la entidad, misma que marca el inicio de la reserva de promoción a programas sociales y de situaciones de Gobierno ante el arranque formal de las campañas electorales de los diversos partidos políticos.

Durante la presente semana también se terminará oficialmente la capacitación en materia electoral hacia el personal de la Dirección de Desarrollo Social. Se trata de unos 150 empleados que desde el mes pasado están siendo asesorados para evitar incurrir en posibles delitos electorales, además de mantener las acciones de entrega de apoyos evitando cualquier promoción o propaganda a las autoridades.

Sobre los rumores que indican que el alcalde de Torreón podría solicitar licencia al final de este 2020 para buscar una diputación federal el próximo año, Zermeño se limitó a contestar que "en su momento lo platicaremos", aunque fue claro al señalar que no es algo que pueda descartarse todavía.

También opinó sobre la supuesta jurisprudencia que podría generarse con la solicitud de un alcalde en Ahuacatlán, Nayarit, quien, al igual que Zermeño, tuvo primero una administración de solamente un año para empatar su siguiente proceso con las elecciones federales. El edil nayarita pidió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) invalidar la reelección al tratarse de solo un año su primer periodo, por lo que de darse un fallo a su favor podría reelegirse nuevamente para sus siguientes años.

"La ley habla de la posibilidad de reelección para alcaldes, para diputados locales y federales, yo he sido reelecto… No conozco esas hipótesis, no lo sé, habría que preguntarle a la gente también qué es lo que piensa, o sea, yo soy de los que creen que los partidos deben postular candidatos que tengan aceptación entre la gente".