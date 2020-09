En reapertura de nuevos giros

Tras la reunión del Subcomité Técnico de Salud en La Laguna, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, adelantó que en las próximas tres semanas no habrá mayores modificaciones en cuanto a la reapertura de nuevos giros o aumento de los aforos en establecimientos, para analizar la efectividad de limitar la movilidad.

Además, realizó una petición directa a los integrantes del Subcomité de "no bajar la guardia" ante una desaceleración y baja de contagios de COVID-19 en la región.

"Hoy dialogué con el Subcomité de la región Laguna, les pedí no bajar la guardia, les puse el ejemplo de Monclova, que en vez de seguir reaperturando, dada la estabilidad que ellos obtuvieron en el manejo de la pandemia, siguen privilegiando el esfuerzo que hicieron con disminución de horarios, todavía no liberan algunas actividades, todavía su turismo no está al cien, cuidan el paso hacia Cuatro Ciénegas, es decir, no están totalmente liberadas las actividades".

Externó que es importante mantener el mismo ritmo social y comercial en las próximas tres semanas y al final de ese tiempo se llevará a cabo una evaluación sanitaria y económica, misma que podría definir el manejo de las reaperturas en los siguientes meses.

El gobernador destacó que en las últimas semanas La Laguna y el estado han mostrado una mejora en el marco de la pandemia del COVID-19, contabilizando de forma diaria menos contagios que en meses anteriores.

Riquelme llamó a no relajar medidas de prevención, así como a seguir extremando precauciones y de esa forma mejorar la dinámica social y económica.

