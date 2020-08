Flor le quita lo 'amargo' a la pandemia con concierto virtual

"Amargo". Fue la manera en que Emma Mayte Carballo Hernández, mejor conocida como Flor Amargo, describió la nueva normalidad que están viviendo los artistas para presentar sus shows de manera virtual.

Alrededor de las 20:30 horas, Flor Amargo salió para brindar una velada a través de Ticketmaster Live, en donde demostró que su talento no deja de crecer.

La mexicana inició con los temas Busco a alguien y Loca. Sin embargo, momentos después sufrió de fallas técnicas, por lo que el concierto tuvo que esperar unos minutos.

A pesar de los problemas, la cantante de 32 años no dejó de sonreír y, con voz entrecortada, agradeció a sus seguidores por acompañarla durante el concierto que duró cerca de dos horas.

"Me pega en el corazón (que ustedes no estén aquí). Sin embargo, estoy aquí y les ofrezco mi corazón y les ofrezco mi música como un canto de sanación, porque, para los que no saben, yo soy un artista de la calle. Empecé en la calle y, algo que me enseñó, fue lo importante que es la música, la sensibilidad que da cada nota, cada instrumento, para sanar lo que traigamos, para sacar toda la ira, toda la envidia, todo lo que hemos provocado a través de tantos años y que hoy nos tiene tan lejos".

La originaria de Oaxaca recalcó lo importante que ha sido el apoyo de sus seguidores, los cuales la han sido la base de su éxito.

"Muchas gracias a ti, por atreverte a venir, atreverte a estar conmigo y a acompañarme en un concierto amargo, con la amargura de no verles pero con la flor de la música y vendrán tiempos mejores".

La compositora mostró su habilidad al no tener una banda que la apoyara, más que sus instrumentos, donde dominó el uso del piano y de la batería.

La siguiente canción fue Carrusel, la cual es muy especial ya que fue la primera que tocó en su carrera.

Sus primeros pasos en la música es uno de las temáticas que más emplea al momento de escribir sus canciones. "Artista Callejero", una de sus nuevas creaciones, es ejemplo de ello.

"Habla de todas mis aventuras cuando yo tocaba en Motolinia, en el Centro Histórico...Yo tocaba en una esquina y era mágico sentir a la gente, los aplausos, el piso y yo bailaba".

Flor Amargo rindió tributo a María Grever, a quien considera su compositora favorita, al interpretar Alma Mía, la cual juntó con la clásica La Llorona.

Modesta y En mi mente fueron las siguientes canciones y llegaron acompañadas de un mensaje que Flor Amargo recitó como consejo a sus fanáticos.

"Aprendí a tocar el piano a los seis años y nunca me imaginé todo esto. Lo que crees lo puedes lograr, siempre y cuando domines el ego, porque luego nos sentimos mucho y ahí es cuando todo se fue. Lo que he aprendido es que la humildad te lleva lejos y la humildad no es sentirte menos, no es sentirte más, la humildad es la verdad. Es la felicidad. Es estar dispuesta a cumplir la voluntad del universo confiando en que todo va a estar bien, siempre y cuando no te gane el ego".

El siguiente tema fue Luciérnaga Azul, el cual contó con la participación del cantante mexicano Jaime Kohen, a quien Flor Amargo considera uno de sus maestros.

"También eres mi maestra. Somos espejos y lo que siento en este momento es pura presencia de compartir contigo aquí parado y tú en el piano, compartiendo este momento sagrado", mencionó Kohen.

El recital siguió con Partida en dos y temas nuevos como Magia, Meteoro y Casarme Contigo, las cuales vendrán en su próximo disco que saldrá en octubre.

El show, que formó parte de la serie de conciertos de OCESA bajo el nombre de Irrepetible, terminó con Flor Amargo interpretando Tú y yo, Motive, Festival Acapulco, Otros Labios y Tiempo.