No se obliga a burócratas a comprar 'cachitos' para rifa del avión: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que no se está obligando a los trabajadores del gobierno federal a comprar o vender billetes de lotería para el sorteo del valor comercial del avión presidencial TP-01, sino que, indicó, todo es voluntario.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que se cuenta con un compromiso de compra por mil 700 millones de pesos en billetes para este sorteo que se realizará el próximo 15 de septiembre.

"No es cierto que se les esté obligando a los burócratas a comprar un cachito de la lotería, no es cierto, no se obliga a nadie, todo es voluntario quien quiera ayudar a vender y a comprar cachitos para la rifa. Aprovecho para avisar que va bien, ya hay compromisos por mil 700 millones, y nos faltan 15 días, o sea, vamos a pasar los 2 mil millones que con esto se aseguran los premios".

El mandatario informó que, de los 6 millones de billetes que se distribuyeron, se prevé que se compren 4 millones, y el resto, 2 millones, se les dará al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).