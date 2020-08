MTV Video Music Awards 2020 arrancan con medidas anti COVID-19

El espectáculo previo a la entrega de los MTV Video Music Awards se vivió de manera diferente la noche de este domingo desde Nueva York.

Más allá de las grandes multitudes que año con año se reunían entorno a la alfombra roja, esta vez fueron únicamente un par de artistas y entrevistadores los que, manteniendo sana distancia de alrededor de dos metros, fueron calentando los ánimos para la ceremonia que reconoce a lo mejor de la música.

Pero la moda no podía faltar aunque tuvo que adecuarse al contexto actual. Entre las celebridades que aparecieron en el preámbulo para ser entrevistados estuvieron los Black Eyed Peas, cuyo líder, Will I Am, acudió luciendo una mascarilla para protegerse del Covid-19.

Alguien que no pudo pasar de largo fue Maluma, quien también aprovechó para hablar en el previo a los premios y aseguró estar listo para el performance de su más reciente éxito "Hawai", tema que ha sonado en múltiples lugares y ocupa lugares importantes en listas de reproducción.

Una de las celebridades que destacó en la "alfombra" virtual The Weeknd, caracterizado como si lo hubieran golpeado en la cara, esto para el performance que dio en el show. La canción con la que arrancó su participación en los premios fue "Blinding lights".

Sin embargo alguien que no podía faltar debido a sus espectaculares y llamativos atuendos es Lady Gaga, quien portó una esfera en su cabeza, misma que posteriormente se quitó pues cuando subió al escenario para recibir el premio a la Mejor Colaboración por "Rain on me", con Ariana Grande, portó otro cubrebocas.

Entre presentaciones -algunas grabadas y otras en vivo- se entregaron premios como Mejor grupo y Mejor K-pop, ambos para BTS. El conjunto de Corea del Sur también aprovechó el tiempo para agradecer los galardones, aunque en el clip no mantuvieron sana distancia ni portaron cubrebocas. Uno de los momentos más esperados es que interpreten su nuevo sencillo, "Dynamite".