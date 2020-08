La Columna de Rosell

De pronto el equipo de Guillermo Almada se ha vuelto predecible y limitado. Si el balón no pasa por Diego Valdés la imaginación no existe, y como el andino, así como el resto del equipo no anda las ideas escasean y Santos Laguna termina jugando un futbol elemental y deslucido.

De aquel equipo recién estrenado por Almada que ahogaba al rival creándole oportunidades de gol por todos lados, nada, o poca cosa ha quedado.La ausencia de Brian Lozano ha sido al momento devastadora, solo hay que ver a Julio Furch, como niño extraviado un16 de septiembre en el zócalo, un auténtico damnificado con la ausencia del Huevo. En este Guard1anes nadie ha recorrido las bandas con la efectividad del chaparro uruguayo, a tal grado siente su ausencia Don Memo que improvisó a Gorriarán por el costado derecho y el inagotable exFerencváros siente que se ahoga ahí, pegado a la raya, él es de mar adentro, corriendo a su aire, cazando rivales o acarrean-do balones a los que saben. No hay manejo de balón, escasean en el equipo los de buen trato, las imprecisiones se multiplican y el caos termina por nublar a los futbolistas de Alma-da. Todos hablamos y escribimos de la ausencia de Lozano y lo que significa en la ofensiva lagunera, pero pocos se perca-tan de otra ausencia notable ala hora de armar un ataque yes nada menos que el portero, si señores, Jonathan Orozco ahora sufriéndola con Xolos era un factor importante al momento en que Santos iniciaba un contra ataque, su educada pegada dejaba de frente y con ventaja a sus delanteros, cuán-tas veces no inició en su pie derecho ofensivas que terminaron en las redes enemigas. Carlos Acevedo es un arquero defensivo cien por cien-to, dueño de unos reflejos sin par en la MX, pero no tiene salida precisa con los pies y cuan-do lo intenta termina compro-metiendo a su defensa. Salir de atrás con precisión se ha vuelto un suplicio para la zaga santista, el único que más o menos puede meter un balón decente a profundidad es el brasileño Dória, los demás ni de casualidad, "nos vendieron" desde Ecuador que Félix Torres podría ser el "Rafa Márquez" y se ha quedado en un "Picas" Becerril. Bueno con decir que hasta la "Culebra" Castillo se extraña, ahora entendemos porque Don Memo pidió que se quedará, mal que bien el veloz atacante ecuatoriano irrumpía en la defensa rival creando desconcierto, cierto, la mayoría de las jugadas intentadas por Erick, terminaban truncas, ya sea que centrara por atrás del arco o estrellaba el balón en el primer defensa, pero al menos llevaba el balón lejos de su marco y daba tiempo de organizarse a la última línea, ahora difícilmente se mantiene el balón en territorio enemigo y por consecuencia cuando se pierde la pelota en dos o tres pases ya le están viendo lo blanco de los ojos a Carlos. Al parecer hoy contra los Gallos Charrúas del Querétaro, (seis de sus once extranjeros son uruguayos), Almada dejará dealinear tres centrales. Siempre hemos creído que esa idea era para ver si Félix Torres más arropado por fin se decidía a dar un partido al menos decente.Entendemos la idea de cotizar a tus jóvenes de la nacionalidad que sea para después ganar unos buenos billetes en su ven-ta, pero, así como te resultó recientemente con Arteaga, (tres y medio millones de euros muy buenos) la insistencia en poner en la cancha a Torres para ir locotizando ha resultado contraproducente, el muchacho tiene un físico envidiable y muestra destellos que le sabe a este negocio, pero da la impresión que sigue bloqueado, sale a la can-cha tenso desde la primera pelota que toca, con una falta de confianza que se nota desde la tribuna y el televisor. Parece que hoy no va, salen Dória y Rodríguez como únicos centrales, Santos ya no debe dejar ir puntos, esta seguidilla de tres "accesibles": Atlas, Necaxa y Querétaro, solo ha arrojado al momento un méndigo punto, cuando se presupuestaban mínimo siete. Faltan los Gallos y en la fortaleza lagunera (25 partidos seguidos sin perder, 18 ganados y 7 empates) deben de ser desplumados sin misericordia. No sé si el hermano está a gusto o acostumbrado a habitarlos sótanos de la MX, pero para el hermano mayor es algo in-digno e impropio de su linaje.