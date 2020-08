Selena Gomez estrenó este viernes su anticipada canción Ice Cream junto a las surcoreanas Blackpink, uno de los grupos de referencia del género K-pop al que cada vez más artistas estadounidenses prestan atención.

Para promocionar el tema, escrito por Ariana Grande y Victoria Monét, las intérpretes han lanzado al mercado un sabor de helado exclusivo que ha servido de aperitivo de un vídeo musical en el que Gomez y las integrantes de Blackpink bailan en diferentes heladerías con una estética dominada por tonos pastel.

Esta es la segunda colaboración de la banda de K-pop con una estrella estadounidense, pues en mayo las surcoreanas publicaron Sour Candy con Lady Gaga, tema que forma parte del disco Chromatica.

Antes, en 2018, Blackpink publicó Kiss and Make Up con la británica Dua Lipa, una de las primeras artistas anglosajonas que se sumó a la ola de popularidad que la industria musical de Corea del Sur está experimentando.

De hecho, la prensa musical aguarda el lanzamiento del próximo disco del grupo este otoño, después de convertirse en la primera banda femenina de K-pop que actuó en el festival de Coachella.

Por su parte, Gomez ha utilizado la nueva canción en los anuncios de su programa de cocina, titulado "Selena + CHEF" y grabado durante el confinamiento por el coronavirus.

El formato se estrenó el 13 de agosto en la plataforma HBO Max y consta de 10 episodios en los que Gomez aprende a cocinar recetas de diferentes países de la mano de un cocinero invitado.

Asimismo, la cantante y actriz formará junto a los veteranos Steve Martin y Martin Short el triángulo protagonista de "Only Murders in the Building", una nueva serie de comedia que está preparando Hulu.

En los últimos años, Gomez se ha mostrado cada vez más interesada en explorar la producción televisiva, ya fuera con la serie 13 Reasons Why (2017-2020) o con el documental Living Undocumented (2019), ambos para Netflix.