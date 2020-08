Katy Perry y Orlando Bloom son padres de una niña

Katy Perry dio a luz a una hija y se llama Daisy Dove Bloom. La superestrella del pop y su pareja, el actor Orlando Bloom, anunciaron la noticia a través del Instagram de UNICEF.

Tanto Perry como Bloom son embajadores de buena voluntad de la agencia de Naciones Unidas a favor de los niños.

UNICEF publicó una foto en blanco y negro de la mano de la bebita y escribió que la feliz pareja dijo a la organización: "Estamos flotando de amor maravillados por la segura y saludable llegada de nuestra hija".

En el post en Instagram, la pareja también habló de lo afortunados que fueron de tener una experiencia de parto "tranquila" con buena asistencia médica, algo que, dijeron, muchas familias no tienen.

La cantante, de 35 años, anunció su embarazo a través de un videoclip en el que presentó su nueva canción Never worn white, en la que habla de que ya está preparada para asumir compromisos. "Quiero intentarlo contigo. No, nunca he vestido de blanco, pero estoy aquí esta noche, porque de verdad quiero decir sí quiero".

En esta ocasión, el nacimiento de su hija coincide con el lanzamiento de hoy del nuevo disco de la diva del pop Smile, el quinto álbum de estudio de la artista estadounidense.

Para la cantante Katy Perry, Daisy es su primer hijo, mientras que para el actor Orlando Bloom, de 43 años, es el segundo, puesto que ya tiene un niño de 9 años, Flynn, fruto de su matrimonio con lo modelo Miranda Kerr.

La artista y el actor anunciaron su compromiso el día de San Valentín de 2019, después de tres años de relación.